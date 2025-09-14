En
واکنش فضائلی به ادعای تحمیل تصمیم به رهبر انقلاب

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، به اظهارات برخی افراد درباره تحمیل تصمیم‌ها به رهبر انقلاب واکنش نشان داد.
به گزارش مشرق، مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، به اظهارات برخی افراد درباره تحمیل تصمیم‌ها به رهبر انقلاب واکنش نشان داد و گفت: به نظر من نکته بسیار مهمی است که هرکسی رهبری نظام را یک رهبری منفعل معرفی کند، رهبری‌ای که می‌شود هر چیزی را به او تحمیل کرد یا اشراف ندارد و گزارش‌های غلط به او می‌دهند، این نوع توصیف کند، یا اساساً رهبری را نشناخته، هرچه هم ادعا بکنند، یا از سر ناآگاهی است یا خدای نکرده با قصد و غرض است. در حالی که در شرایط کنونی، رهبری خود مهم‌ترین عنصر و عمود خیمه قدرت کشور است.

وی افزود: االبته بعضی‌ها برای توجیه سخنان ناموجه خود، به نمونه‌های تاریخی استناد می‌جویند؛ مثلاً به امام حسن یا امیرالمؤمنین (ع) استناد می‌کنند. در حالی که آن بزرگواران خودشان تصریح کردند که به ما تحمیل شده است. امیرالمؤمنین (ع) تصریح کردند که حکمیت تحمیل شده؛ تصریح کردند که قرآن ناطق منم و این‌ها مشتی کاغذ هستند. امام حسن (ع) نیز تصریح کردند که به من تحمیل شد. اما آقا کی چنین بیانی داشته‌اند که بگویند به من تحمیل شده است؟

فضائلی در ادامه با اشاره به مفهوم عقلانیت انقلابی در اندیشه رهبر انقلاب اظهار داشت: آرمان‌خواهی همیشه بوده و مطالبه آرمان‌ها همیشه وجود داشته است. در عین حال که آقا عقلانیت انقلابی را واقع‌بینی در کنار آرمان‌گرایی توصیف می‌کنند. اگر کسی فقط به آرمان‌ها توجه کند و واقع‌بینی نداشته باشد، دچار تندروی می‌شود. همان‌طور که اگر کسی آرمان‌ها را فراموش کند و تسلیم واقعیت‌ها شود، دچار کندروی و تفریط می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: رفتار متعادل آن است که هم واقعیت‌ها را درست بفهمیم و درک کنیم و هم آرمان‌گرایی را فراموش نکنیم. نقطه بهینه، تلاقی این دو است. این را ما هم در رفتار ائمه معصومین (ع) می‌بینیم و هم در رفتار امام رضوان‌الله تعالی علیه و هم در نوع هدایت‌ها و رهبری حضرت آقا از ابتدا تا امروز.

 

