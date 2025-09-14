En
فال حافظ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

صلاح انسان را هیچ کس بهتر از خالق او نمی داند. همیشه به دنبال آنچه می خواهی نباش، چه بسا آنچه خدا نصیبت کرده به مراتب برایت بهتر از آن چیزی است که آرزویش را داشته ای.
فال حافظ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

وصال او ز عمر جاودان به
خداوندا مرا آن ده که آن به
به شمشیرم زد و با کس نگفتم
که راز دوست از دشمن نهان به
به داغ بندگی مردن بر این در
به جان او که از ملک جهان به
خدا را از طبیب من بپرسید
که آخر کی شود این ناتوان به
گلی کان پایمال سرو ما گشت
بود خاکش ز خون ارغوان به
به خلدم دعوت ای زاهد مفرما
که این سیب زنخ زان بوستان به
دلا دایم گدای کوی او باش
به حکم آن که دولت جاودان به
جوانا سر متاب از پند پیران
که رای پیر از بخت جوان به
شبی می‌گفت چشم کس ندیده‌ست
ز مروارید گوشم در جهان به
اگر چه زنده رود آب حیات است
ولی شیراز ما از اصفهان به
سخن اندر دهان دوست شکر
ولیکن گفته حافظ از آن به

تعبیر فال حافظ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

صلاح انسان را هیچ کس بهتر از خالق او نمی داند. همیشه به دنبال آنچه می خواهی نباش، چه بسا آنچه خدا نصیبت کرده به مراتب برایت بهتر از آن چیزی است که آرزویش را داشته ای. نصیحت پذیر باش و هر حرفی را که نفع تو در آن است بدون در نظر گرفتن گوینده بپذیر. قصد عزیمت به شهر دیگری داری که صلاح تو در آن نیست. از این نیت صرف نظر کن.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- حضرت حافظ در بیت های اول، دوم و چهارم می فرماید:

  • وصال جانان از حیات جاودان بهتر است. ای خدا به من آنچه را که از همه چیز بهتر است بده.

  • * مرا به شمشیر زد اما من به کسی نگفتم چون که سرّ و راز دوست بهتر است که از دشمن پنهان باشد.

    * ای دل همیشه گدای محله محبوب باش. به دلیل آنکه دولت و اقبال ابدی یافتن، بهتر از هر چیزی است.

    حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.

    ۲- همه به پشتکار شما آفرین می گویند و شاید هم به علت لجبازی این کارها را می کنید و عجیب اینکه دست بردار هم نیستید و خیلی مصمم پافشاری می کنید. اگر این اراده را همراه با مشورت و پند عزیزان همراه سازید، حتماً موفق می شوید.

    ۳- برای اجرای این نیت ابتدا ساز و کار و مقدماتش را فراهم سازید و آنگاه مشورت کنید. سپس دست به اقدام بزنید که در این صورت شاهد موفقیت در آغوش شما خواهد بود.

    ۴- مسافر حالش خوبست ولی هنوز اوضاع او رو به راه نشده. به زودی خبرهای خوش می دهد. بیمار شفا می یابد. خانواده شما از وضعیت خوبی برخوردار خواهد شد.

    ۵- محبوب ترین بندگان خدا کسی است که کار نیک را محبوب خود ساخته و میل انجام آن را در دلش انداخته است.

    ۶- خرید و فروش را توصیه می کنم. تغییر شغل و مکان را به وقت دیگر موکول کنید. به زودی بر اثر تحولات زندگی، موقعیت خوبی برای خانواده شما بوجود می آید.

    ۷- از تحولات پیش آمده نگران نباشید که به سود شما تمام خواهد شد. از اینکه خود را گم کرده، ناراحت نباشید! این عوامل موجب می شود تا شما را در آینده بهتر درک کند. به شرطی که شکیبا باشید و با زیرکی عمل کنید.

    تاریخچه فال حافظ:

    ریشه در تصوف: برخی معتقدند ریشه فال حافظ به دوران تصوف و عرفان برمی‌گردد. در آن زمان، عارفان از فال حافظ برای دریافت راهنمایی و انجام مناسک روحانی استفاده می‌کردند.

    شهرت در دوره قاجار: فال حافظ در دوره قاجار به اوج شهرت خود رسید. در این دوره، فال حافظ به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر جشن‌ها و مراسم مختلف ایرانیان بویژه در عید نوروز و شب یلدا معرفی شد.

    فال حافظ در عصر حاضر:

    امروزه با وجود اینترنت و فناوری اطلاعات، دسترسی به فال حافظ بسیار آسانتر شده است. وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های بسیاری هستند که فال حافظ را به صورت آنلاین ارائه می‌دهند. همچنین برخی افراد به صورت حضوری به فالگیران حرفه ای مراجعه می‌کنند.

    حافظ با اشعار پرمغز و اندیشه‌های بلند پرواز خود، همیشه در قلب ایرانیان جایگاه ویژه‌ای داشته و خواهد داشت. فال حافظ نیز به عنوان یکی از رسوم و فرهنگ‌های کهن ایرانی، نسل به نسل منتقل شده و تا امروز پابرجا مانده است.

