فال حافظ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

وصال جانان از حیات جاودان بهتر است. ای خدا به من آنچه را که از همه چیز بهتر است بده.

* مرا به شمشیر زد اما من به کسی نگفتم چون که سرّ و راز دوست بهتر است که از دشمن پنهان باشد.

* ای دل همیشه گدای محله محبوب باش. به دلیل آنکه دولت و اقبال ابدی یافتن، بهتر از هر چیزی است.

حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.

۲- همه به پشتکار شما آفرین می گویند و شاید هم به علت لجبازی این کارها را می کنید و عجیب اینکه دست بردار هم نیستید و خیلی مصمم پافشاری می کنید. اگر این اراده را همراه با مشورت و پند عزیزان همراه سازید، حتماً موفق می شوید.

۳- برای اجرای این نیت ابتدا ساز و کار و مقدماتش را فراهم سازید و آنگاه مشورت کنید. سپس دست به اقدام بزنید که در این صورت شاهد موفقیت در آغوش شما خواهد بود.

۴- مسافر حالش خوبست ولی هنوز اوضاع او رو به راه نشده. به زودی خبرهای خوش می دهد. بیمار شفا می یابد. خانواده شما از وضعیت خوبی برخوردار خواهد شد.

۵- محبوب ترین بندگان خدا کسی است که کار نیک را محبوب خود ساخته و میل انجام آن را در دلش انداخته است.

۶- خرید و فروش را توصیه می کنم. تغییر شغل و مکان را به وقت دیگر موکول کنید. به زودی بر اثر تحولات زندگی، موقعیت خوبی برای خانواده شما بوجود می آید.

۷- از تحولات پیش آمده نگران نباشید که به سود شما تمام خواهد شد. از اینکه خود را گم کرده، ناراحت نباشید! این عوامل موجب می شود تا شما را در آینده بهتر درک کند. به شرطی که شکیبا باشید و با زیرکی عمل کنید.

تاریخچه فال حافظ:

ریشه در تصوف: برخی معتقدند ریشه فال حافظ به دوران تصوف و عرفان برمی‌گردد. در آن زمان، عارفان از فال حافظ برای دریافت راهنمایی و انجام مناسک روحانی استفاده می‌کردند.

شهرت در دوره قاجار: فال حافظ در دوره قاجار به اوج شهرت خود رسید. در این دوره، فال حافظ به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر جشن‌ها و مراسم مختلف ایرانیان بویژه در عید نوروز و شب یلدا معرفی شد.

فال حافظ در عصر حاضر:

امروزه با وجود اینترنت و فناوری اطلاعات، دسترسی به فال حافظ بسیار آسانتر شده است. وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های بسیاری هستند که فال حافظ را به صورت آنلاین ارائه می‌دهند. همچنین برخی افراد به صورت حضوری به فالگیران حرفه ای مراجعه می‌کنند.

حافظ با اشعار پرمغز و اندیشه‌های بلند پرواز خود، همیشه در قلب ایرانیان جایگاه ویژه‌ای داشته و خواهد داشت. فال حافظ نیز به عنوان یکی از رسوم و فرهنگ‌های کهن ایرانی، نسل به نسل منتقل شده و تا امروز پابرجا مانده است.