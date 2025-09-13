۲۴/شهريور/۱۴۰۴
Monday 15 September 2025
۰۵:۳۰
ورزشی
»
ورزشی
استوری رامین رضاییان پس از بازی جنجالی
استوری اینستاگرامی رامین رضاییان پس از اتفاقات جنجالی بازی شب گذشته برابر استقلال خوزستان
تاریخ انتشار:
۲۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۳
13 September 2025
رامین رضاییان
استقلال
مسابقه فوتبال
جنجال
اخراج
استقلال خوزستان
مرد
|
|
۰۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
1
4
پاسخ
مردی مرد
ناشناس
|
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
2
2
پاسخ
آقای رضاییان!شمافکرمیکنی هنوزجوان18ساله ای که این کارهاراانجام میدی؟!!!
ناشناس
|
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
4
2
پاسخ
اول خطا می کنند بعد توجیه
یک کلام بگو کارم اشتباه بود تمام
همه هم می پذیرند
آسمان و ریسمون چرا به هم می بافی؟
پاسخ ها
ناشناس
|
|
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
گفت، نشنیدی!!اول بخون
