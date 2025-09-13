En
استوری رامین رضاییان پس از بازی جنجالی

استوری اینستاگرامی رامین رضاییان پس از اتفاقات جنجالی بازی شب گذشته برابر استقلال خوزستان
کد خبر: ۱۳۲۸۲۶۳
2579 بازدید
۴

رامین رضاییان استقلال مسابقه فوتبال جنجال اخراج استقلال خوزستان
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
مرد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
1
4
پاسخ
مردی مرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
2
2
پاسخ
آقای رضاییان!شمافکرمیکنی هنوزجوان18ساله ای که این کارهاراانجام میدی؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
4
2
پاسخ
اول خطا می کنند بعد توجیه
یک کلام بگو کارم اشتباه بود تمام
همه هم می پذیرند
آسمان و ریسمون چرا به هم می بافی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
گفت، نشنیدی!!اول بخون
