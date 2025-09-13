En
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

وزارت بازرگانی آمریکا از تحریم‌های تازه علیه برخی شرکت‌های ایرانی و ۹ کشوردیگرخبر داده است.
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وزارت بازرگانی آمریکا شنبه شب به وقت تهران از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران و برخی کشورهای دیگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری نیوزآرمنیا، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده است که از 16 سپتامبر (سه شنبه 25 شهریور)، تحریم‌هایی را علیه شرکت‌هایی از ایران، روسیه، ترکیه، هند ، پاکستان، چین، بلاروس، سنگاپور، تایوان و امارات متحده عربی اعمال خواهد کرد.

این وزارتخانه مدعی شده که فعالیت‌های این شرکت‌ها با منافع امنیت ملی آمریکا مغایرت دارد. بر اساس ادعای آمریکا، این شرکت‌ها کالاهایی را به بخش صنایع نظامی روسیه ارسال کرده‌اند.

