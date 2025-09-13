En
اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره حمله اسرائیل به قطر

وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده از حملات اسرائیل علیه رهبران حماس در قطر «راضی نیست» اما این حمله وضعیت اتحاد واشنگتن با تل‌آویو را «تغییر نخواهد داد».
اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره حمله اسرائیل به قطر

به گزارش تابناک به نقل از تایمز اسرائیل، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه شنبه هنگام عزیمت به منطقه در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: «بدیهی است که ما از این موضوع خوشحال و راضی نبودیم و رئیس‌جمهور دونالد ترامپ هم از آن راضی نبود.»

بنا بر این گزارش، روبیو این اظهارات را اندکی پیش از ترک واشنگتن برای گفت‌وگو با مقامات اسرائیلی از جمله «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی عنوان کرد.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت: «این موضوع ماهیت روابط ما با اسرائیلی‌ها را تغییر نخواهد داد اما ما باید در مورد آن صحبت کنیم و در درجه اول ببینیم این موضوع چه تاثیری بر تلاش‌های دیپلماتیک جهت برقراری آتش‌بس در غزه خواهد داشت.»

او با اشاره به خواسته‌های دونالد ترامپ تاکید کرد: «رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌خواهد همه اسرا فورا آزاد شوند و تهدید حماس خنثی شود تا بتوانیم به مرحله بعدی برویم.»

مارکو روبیو درخصوص مسئله به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین خاطر نشان کرد: «بسیاری از کشورها، کشور فلسطین را به‌رسمیت شناخته‌اند و ما به آنها در مورد واکنش اسرائیل به این موضوع هشدار داده‌ایم.»

روبیو درخصوص حمله اسرائیل به دوحه تصریح کرد: «ما بررسی خواهیم کرد که آیا وقایع هفته گذشته تاثیری بر هدف آزادسازی اسرا به‌طور کلی داشته است یا خیر. علاوه بر این، لازم به ذکر است که قطری‌ها در مذاکرات مربوط به کنگو و رواندا، به عنوان مثال، بسیار مفید و در بسیاری از زمینه‌ها شرکای خوبی بودند.»

وی افزود: «ما با اسرائیلی‌ها ملاقات خواهیم کرد تا در مورد آینده صحبت کنیم و من درک بسیار بهتری از برنامه‌های آنها به دست خواهم آورد.»

