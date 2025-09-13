۲۲/شهريور/۱۴۰۴
Saturday 13 September 2025
۲۱:۰۲
اقتصادی
»
داخلی
بازدید
3
3
بازدید
پ
اینفوتابناک | خرید لوازمالتحریر برای سال تحصیلی جدید چقدر آب میخورد؟
در اینفوگرافیک زیر تابناک به بررسی هزینه خرید لوازمالتحریر برای سال تحصیلی جدید پرداخته است.
کد خبر:
۱۳۲۸۲۴۳
تاریخ انتشار:
۲۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰
13 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۸۲۴۳
|
۲۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰
13 September 2025
|
3
بازدید
3
بازدید
برچسب ها
لوازم التحریر
دانش آموزان
هزینه
سال تحصیلی جدید
خبر فوری
نگرانی ایران درباره حمله به ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد در صورت اعلام محل آن منطقی است/ برنامه ترامپ درباره ایران را نمیدانم!
بازخوانی تاریخ؛ چه کسی واژه "وسط باز" را در سیاست ایران جا انداخت؟
مقایسه تیم ملی فوتبال ایران با آرژانتین؛ قلعه حفاظت شده از نقد!
گزارش خطا
آخرین اخبار
دیدار فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان در بغداد + عکس
باید با تشکیل ائتلاف نظامی مقابل اسرائیل ایستاد
عکس | نشست اضطراری کمیسیون امنیت ملی با حضور عراقچی
جانشین افشین پیروانی در پرسپولیس انتخاب شد
در آستانه انتخابات عراق؛ احزاب شیعی در دام شبکههای قدیمی حزب بعث؟
مرگ تلخ پدر گنبدی و سه فرزندش برای نجات گوسفند
دستورالعمل جامع کشت فراسرزمینی تدوین میشود
ساعت مبارزه حساس کامران قاسمپور با حریف آمریکایی
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!
ممنوعالخروجی مدیران متخلف در پرونده قاچاق آیفون
ادعای خیانت تاریخی روسیه علیه ایران
وقوع دومین زمین لرزه در منطقه خشت فارس
لاریجانی به عربستان میرود
عکس: شباهت عجیب مرد مصری با آیت الله هاشمی رفسنجانی
درخواست پرستاران در پی تعطیلی پنجشنبهها
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد
عراقچی محل اورانیومهای ایران را اعلام کرد
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
چهار نفر برای نجات یک گوسفند جان باختند
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمیکنند
پسر گوگوش: جانم را مدیون حجازی و روشن هستم
دیدار همسران جولانی و فرمانده ارتش مرکزی آمریکا+عکس
تصاویر تک تیراندازی که چارلی کرک را ترور کرد
همخوانی مردم با ترانه معین در کنسرت خیابانی راغب
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!
حال و روز یهودیان در ایران بعد از جنگ ۱۲روزه اسرائیل
ویدیوهای جنجالی چارلی کرک درباره ایران و مهاجران ایرانی
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمیگذاریم!
(۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد
(۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
(۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
(۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!
(۱۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18
(۹۵ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
(۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمیکنند
(۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیومهای ایران را اعلام کرد
(۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
(۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینهاش را دادهایم!
(۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟
(۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
(۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!
(۴۲ نظر)
روایت رایزن فرهنگی پیشین ایران از سفر مسئولین به خارج
(۴۱ نظر)
