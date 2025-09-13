En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زمان مبارزه کامران قاسمپور و حریف آمریکایی

۳ ازادکار ایران برای رسیدن به فینال رقابت های قهرمانی جهان امشب شنبه به مصاف رقبای خود می روند.
کد خبر: ۱۳۲۸۲۳۱
| |
2238 بازدید

زمان مبارزه کامران قاسمپور و حریف آمریکایی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رقابت های مرحله نیمه نهایی ۴ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ طبق بزنامه اعلام شده از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امشب شنبه (۲۲ شهریور) در زاگرب کرواسی آغاز می شود.

طبق برنامه احمد محمدنژاد جوان نماینده وزن ۶۱ کیلوگرم ایران تقریبا از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۰:۴۰ در مبارزه نخست یا دوم به مصاف کوم هیوک کیم از کره شمالی می رود.

کامران قاسمپور دارنده ۲ مدال طلای جهان نیز در دیدار حساس مرحله نیمه نهایی وزن ۸۶ کیلوگرم، حدودا از ساعت ۲۱:۱۵ به مصاف زاهید والنسیا دارنده مدال برنز جهان از آمریکا می رود.

امیرحسین زارع آخرین نماینده ایران در ۴ وزن نخست و دارنده ۲ طلای جهان و یک نقره و یک برنز المپیک نیز در نیمه نهایی وزن ۱۲۵ کیلوگرم حدودا از ساعت ۲۱:۴۰ برابر شامیل شریف اف کشتی گیر روسی الاصل بحرین مبارزه خواهد کرد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
کشتی آزاد مسابقات جهانی کامران قاسمپور قهرمانی جهان حریف آمریکایی خبر فوری
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایران با ۲ فینالیست در ۴ وزن کشتی آزاد
امیرحسین زارع فینالیست شد
«محمدنژاد جوان» شاهکار کرد و فینالیست شد
کامبک نفس‌گیر کامران قاسم‌پور مقابل کادیف
محمدنژاد جوان به یک‌قدمی فینال رسید
اینفوتابناک|مسابقات قهرمانی جهان کشتی آزاد ۲۰۲۵
امیرحسین زارع به نیمه‌نهایی رسید
یزدانی از رقابت‌های جهانی حذف شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۸۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۱۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۴ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۱ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005ZX5
tabnak.ir/005ZX5