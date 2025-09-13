زمان مبارزه کامران قاسمپور و حریف آمریکایی

۳ ازادکار ایران برای رسیدن به فینال رقابت های قهرمانی جهان امشب شنبه به مصاف رقبای خود می روند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رقابت های مرحله نیمه نهایی ۴ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ طبق بزنامه اعلام شده از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امشب شنبه (۲۲ شهریور) در زاگرب کرواسی آغاز می شود.

طبق برنامه احمد محمدنژاد جوان نماینده وزن ۶۱ کیلوگرم ایران تقریبا از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۰:۴۰ در مبارزه نخست یا دوم به مصاف کوم هیوک کیم از کره شمالی می رود.

کامران قاسمپور دارنده ۲ مدال طلای جهان نیز در دیدار حساس مرحله نیمه نهایی وزن ۸۶ کیلوگرم، حدودا از ساعت ۲۱:۱۵ به مصاف زاهید والنسیا دارنده مدال برنز جهان از آمریکا می رود.

امیرحسین زارع آخرین نماینده ایران در ۴ وزن نخست و دارنده ۲ طلای جهان و یک نقره و یک برنز المپیک نیز در نیمه نهایی وزن ۱۲۵ کیلوگرم حدودا از ساعت ۲۱:۴۰ برابر شامیل شریف اف کشتی گیر روسی الاصل بحرین مبارزه خواهد کرد.