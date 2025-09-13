En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ممنوع‌الخروجی مدیران متخلف در پرونده قاچاق آیفون

پرونده قاچاق موبایل‌های لوکس با دستکاری شناسه واردات، با خبر ممنوع‌الخروجی مدیران چند شرکت واردکننده متخلف وارد مرحله جدیدی شده است.
کد خبر: ۱۳۲۸۲۲۹
| |
252 بازدید
ممنوع‌الخروجی مدیران متخلف در پرونده قاچاق آیفون

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پرونده قاچاق موبایل‌های لوکس وارد مرحله تازه‌ای شد. به گفته یک مقام صنفی، چند شرکت واردکننده متخلف با اظهار گوشی‌های آیفون به نام برند شیائومی اقدام به ثبت این دستگاه‌ها در گمرک و سامانه همتا کرده‌اند. اما با تقاطع گیری اطلاعات از سامانه گارانتی و سامانه همتا با شناسایی مغایرت‌ها، دست به اقدام قاطع زده شد و آنتن تعدادی از این گوشی‌ها قطع شد.

بر اساس اعلام این مقام صنفی، در پی آشکار شدن این تخلف، مدیران شرکت‌های واردکننده متخلف احضار و ممنوع‌الخروج شده‌اند. 

بنا بر این گزارش، «موضوع در حال بررسی دقیق‌تر است، اما آنچه مسلم است این‌که تعدادی از گوشی‌های قاچاق که با شناسه جعلی وارد شبکه شده بودند، هم‌اکنون بدون آنتن باقی مانده‌اند.»

پیش‌تر نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود که برخی شرکت‌ها برای کاهش حقوق ورودی و دور زدن مقررات، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از جمله آیفون را به‌جای مدل‌های ارزان‌تر یا با شناسه‌های دستکاری‌شده اظهار می‌کردند. اکنون با ورود نهاد‌های نظارتی و سامانه همتا، این پرونده ابعاد جدی‌تری پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود برخورد‌های سخت‌گیرانه‌تری با متخلفان صورت گیرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
گوشی هوشمند واردات قاچاق گوشی گوشی آیفون خبر فوری
نگرانی ایران درباره حمله به ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد در صورت اعلام محل آن منطقی است/ برنامه ترامپ درباره ایران را نمی‌دانم!
بازخوانی تاریخ؛ چه کسی واژه "وسط باز" را در سیاست ایران جا انداخت؟
مقایسه تیم ملی فوتبال ایران با آرژانتین؛ قلعه حفاظت شده از نقد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۶.۵ میلیارد دلار ارز سهم واردات کالاهای اساسی شد
تنها نماینده مخالف کاهش تعرفه آیفون!
 واردات این مدل‌های آیفون آزاد است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۹۵ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
روایت رایزن فرهنگی پیشین ایران از سفر مسئولین به خارج  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZX3
tabnak.ir/005ZX3