به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پرونده قاچاق موبایلهای لوکس وارد مرحله تازهای شد. به گفته یک مقام صنفی، چند شرکت واردکننده متخلف با اظهار گوشیهای آیفون به نام برند شیائومی اقدام به ثبت این دستگاهها در گمرک و سامانه همتا کردهاند. اما با تقاطع گیری اطلاعات از سامانه گارانتی و سامانه همتا با شناسایی مغایرتها، دست به اقدام قاطع زده شد و آنتن تعدادی از این گوشیها قطع شد.
بر اساس اعلام این مقام صنفی، در پی آشکار شدن این تخلف، مدیران شرکتهای واردکننده متخلف احضار و ممنوعالخروج شدهاند.
بنا بر این گزارش، «موضوع در حال بررسی دقیقتر است، اما آنچه مسلم است اینکه تعدادی از گوشیهای قاچاق که با شناسه جعلی وارد شبکه شده بودند، هماکنون بدون آنتن باقی ماندهاند.»
پیشتر نیز گزارشهایی منتشر شده بود که برخی شرکتها برای کاهش حقوق ورودی و دور زدن مقررات، گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار از جمله آیفون را بهجای مدلهای ارزانتر یا با شناسههای دستکاریشده اظهار میکردند. اکنون با ورود نهادهای نظارتی و سامانه همتا، این پرونده ابعاد جدیتری پیدا کرده و پیشبینی میشود برخوردهای سختگیرانهتری با متخلفان صورت گیرد.
