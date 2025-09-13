به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، با اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها در دستگاههای دولتی، موضوع ساعات کاری پرستاران و کادر درمان بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است، پرستاران معتقدند در حالی که بسیاری از کارکنان دولت از کاهش ساعات کاری موظفی بهرهمند میشوند، آنان بهدلیل ماهیت خدمترسانی در بخش سلامت همچنان موظف به حضور کامل در محل کار هستند و این مسئله ضرورت بازنگری در اجرای برخی قوانین را یادآور میشود.
در همین راستا، احمد نجاتیان، رئیسکل سازمان نظام پرستاری چندی پیش در نامهای به مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور خواستار توجه ویژه به این موضوع شده و نوشته است: «با عنایت به بخشنامه شماره ۲۸۲۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۷ در رابطه با ابلاغ مصوبات جلسه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی در مورد تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کار روزانه، هرچند در بخشنامه موصوف کسری ساعت کار هفتگی کارکنان بهصورت دورکاری اعلام شده است، ولی براساس مشاهدات میدانی و در واقع در ستادها و سازمانهای اداری این ساعت اجرا نمیشود و عملاً کاهش ساعت کاری هفتگی اتفاق افتاده است. در شرایطی که نیروهای خدماتی و امدادی از جمله کارکنان بیمارستانها و پرستاران امکان دورکاری ندارند و اتفاقاً بار کاری این عزیزان در شرایط کمبود آب و برق و گرمای هوا سختتر میشود و افزایش مییابد، ساعات کاری بالای این عزیزان نسبت به سایر کارکنان یک تبعیض آشکار و ناروا و خلاف مشی و رفتار دولت چهاردهم در گسترش عدالت بینبخشی است.»
نجاتیان همچنین با اشاره به دغدغه پرستاران سراسر کشور افزود: «با توجه به اعتراضات همکاران پرستار از سراسر کشور خواهشمند است دستور فرمایید موضوع ابلاغ کاهش ساعت کاری پنجشنبهها از ساعت کار موظف کارکنان خدمات امدادی مانند پرسنل اورژانس ۱۱۵ و بیمارستانها بررسی و ابلاغ شود.».
در همین راستا، قاسم ابوطالبی، رئیس شورایعالی نظام پرستاری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برخی ناهماهنگیها در دانشگاههای علوم پزشکی اعلام کرد که اجرای قوانین در این حوزه باید با وحدت رویه همراه باشد تا از تفسیرهای متفاوت و سلیقهای جلوگیری شود و زمینه عدالت سازمانی بیش از پیش فراهم شود.
وی در توضیح مطالبه پرستاران درباره موضوع کاهش ساعات کاری اظهار کرد: یک قانون تحت عنوان ارتقای بهرهوری در حوزه پرستاری وجود دارد که در این قانون ذکر شده است که ساعت کار پرستاران در صورت حضور در شیفت شب یا کار در روزهای تعطیل، مشمول ضریب میشود. براساس بخشنامه وزارت کشور، اعلام شد که کسری ساعات کاری از محل دورکاری جبران شود در حالی که دورکاری عملاً در حوزه بهداشت و درمان و بهویژه در شغل پرستاری امکانپذیر نیست.
رئیس شورایعالی نظام پرستاری ادامه داد: اعتراض پرستاران به این موضوع است که در روزهای تعطیل پرستاران فقط مشمول ضریب روزهای تعطیل (ضریب ۱.۵) میشوند ولی کسر ساعت کار از ساعات موظفی لحاظ نمیشود، از سوی دیگر پرستاران بالینی که روزهای پنجشنبه در بیمارستان مشغول به کار هستند، در حالی که همکاران ستادی آنها در خانه دورکاری میکنند، باید شرایط متفاوتی را تحمل کنند؛ برای مثال اگر همکار ستادی بخواهد در روز پنجشنبه مرخصی بگیرد، شاید نیازی به پرکردن برگه مرخصی نداشته باشد، اما پرستار برای مرخصی در همان روز باید بهصورت رسمی فرم مرخصی پر کند، این مسئله نوعی تبعیض میان پرستاران و سایر کارکنان ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: انتظار ما این بود که با توجه به سختی کار پرستاران، این ایراد برطرف شود، اما همکاران در معاونت توسعه وزارت بهداشت براساس بخشنامه وزارت کشور، برداشت متفاوتی از موضوع دارند و صرفاً میگویند که پرستاران مشمول همان ضریب یکونیم قانون ارتقای بهرهوری هستند.
ابوطالبی گفت: مشکل دیگر این است که این قانون در دانشگاههای استانهای مختلف بهشکلهای متفاوت اجرا میشود؛ در برخی استانها فقط ضریب محاسبه میشود، در حالی که در بعضی دیگر هم ضریب اعمال میشود و هم کسر ساعت کار، این چندگانگی در اجرای قانون، نوعی یک بام و چند هوا ایجاد کرده و همین امر موجب نارضایتی پرستاران شده است.
