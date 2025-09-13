گلشیفته فراهانی آرزوی خود را فاش کرد

به گزارش تابناک به نقل از سلام سینما؛ بخشی به این خاطر بود که وقتی ایران را ترک کردم به لسآنجلس رفتم؛ نقشهایی که بهم پیشنهاد میشد بیشترشان شخصیتهای تروریست و خاورمیانهای کلیشهای بود. نمیخواستم خودم را به همچنین چیزی محدود کنم... پس تصمیم گرفتم هرگز روحم را نفروشم.
او در جایی دیگر از مصاحبه خود توضیح میدهد رویایش روزی است که بتواند به ایران برگردد و با نسل تازه فیلمسازان ایرانی همکاری کند. گلشیفته فراهانی به سعید روستایی به عنوان کارگردانی اشاره میکند که مایل است در آینده با او همکاری کند.
