یک منبع دیپلماتیک فرانسوی گفت که مقامات رژیم صهیونیستی در اوایل سپتامبر ارزیابی خود از حملات هوایی متجاوزانهای که در ژوئن از سوی این رژیم و متحد اصلیاش آمریکا علیه تاسیسات اتمی ایران انجام شد را به مقامات فرانسوی ارائه کردند. این ارزیابی با ادعای کاخ سفید مبنی بر نابودی تاسیسات اتمی ایران مغایرت داشت.
روزنامه لوموند با انتشار این مطلب گزارش داد: از زمان رخ دادن حملات هوایی علیه تاسیسات هستهای ایران در طی جنگ ۱۲ روزه که از ۱۳ تا ۲۵ ژوئن میان ایران و آمریکا و اسرائیل ادامه داشت، روایتهای متناقضی از وضعیت برنامه هستهای ایران ارائه شده است. «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران در اول ژوئیه به لوموند گفته بود «ادعای این که برنامه هستهای نابود شده، اشتباه محاسباتی است». او همچنین هشدار داده و گفت که این حملات موجب دامن زدن به رقابتهای تسلیحاتی شده است. در همین حال، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در ۲۶ ژوئن لاف زد که او «کاملا» برنامه هستهای ایران را نابود کرده است و گزارشهایی که مطالبی خلاف آن را مطرح کرده بودند، «فیک نیوز» خواند.
رسانه فرانسوی در ادامه نوشت: یک منبع دیپلماتیک فرانسوی که ارتباط نزدیکی با کاخ الیزه دارد، گفت که اسرائیلیها در اوایل سپتامبر ارزیابی خود را درباره حملات هوایی ژوئن علیه تاسیسات هستهای ایران به مقامات فرانسوی ارائه دادند. این ارزیابی با موضع کاخ سفید مغایرت داشت. به گفته این منبع که در جریان این تبادلات قرار داشته است، اسرائیل گفته «در حالی که تاسیسات ساخت سانتریفیوژها و بیشتر تاسیسات غنیسازی اورانیوم به ویژه در فردو و نطنز نابود شدهاند، ایران هنوز اینگونه تجهیزات را در اختیار دارند». اما آیا تعداد آن کافی است؟ به ادعای این منبع، سرئیسهای اطلاعاتی اسرائیل ارزیابی کردهاند که تعداد این تجهیزات «کمتر از آن است که در کوتاهمدت بتوان این برنامه هستهای را از سر گرفت، اما این اتفاق دیر یا زود میافتد.»
رژیم صهیونیستی در ۲۳ خرداد حملات متجاوزانه خود علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را آغاز کرد که شامل هدف قرار دادن تاسیسات هستهای ایران، مراکز نظامی، ساختمانهای مسکونی، زندان اوین در تهران و مراکز غیرنظامی، از جمله بیمارستانها بود. این حمله در میانه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا درباره شیوه محدودسازی برنامه هستهای ایران و طبق اذعان رئیسجمهور آمریکا، با حمایت و اطلاع کامل واشنگتن رخ داد. تهران این تجاوزگری را «خیانت به دیپلماسی» دانست.
ایران در عملیات «وعده صادق ۳» به این تجاوزگری پاسخ داد و با عملیاتهای ترکیبی موشکی و پهپادی مراکز راهبردی و نظامی در اراضی اشغالی را هدف قرار داد.
آمریکا در اول تیرماه با مشارکت مستقیم در حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داد. این تاسیسات آسیب جدی دید، اما افزایش سطح تشعشعات خارجی در آن گزارش نشد. طبق اعلام تهران، مواد هستهای غنیشده زیر آوار این تاسیسات هدف قرار گرفته مدفون شده است.
تهران در عملیات «بشارت فتح» در پاسخ به حملات متجاوزانه آمریکا پایگاه هوایی «العدید» این کشور در قطر را هدف حملات موشکی قرار داد.
در ادامه گزارش لوموند با اشاره به ادعای وجود اهداف نظامی در برنامه هستهای ایران، مطرح شد: اسرائیل میگوید تهران تمام ذخایر خود از مواد (هستهای) لازم برای یک بمب را حفظ کرده است. طبق ارزیابی اسرائیل، ایران «۴۵۰ کیلوگرم» اورانیوم گازی در اختیار دارد». این مواد برای اهداف غیرنظامی بین ۲۰ تا ۶۰ درصد غنیسازی میشود، در حالی که برای اهداف نظامی، باید آن را تا سطح ۹۰ درصد غنیسازی کرد. مقامات اسرائیلی میگویند فقط به فضایی به مساحت ۲۵۰ متر مربع نیاز دارد که مقامات ایران به خوبی قادر به دستیابی به آن هستند. افزون بر این، به گفته آنها، ایران به رغم ترور بیش از ۱۲ دانشمند مرتبط با برنامه هستهای آن، هنوز تمام ظرفیت کارشناسی و فنی خود را حفظ کرده است.
مقامات ایران به رغم ادعای رژیم صهیونیستی و متحدان غربی او مبنی بر وجود اهداف نظامی در برنامه هستهای ایران، تاکید کردهاند تولید تسلیحات اتمی جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد و برنامه هستهای ایران ماهیتی صلحآمیز دارد. افزون بر این، آژانس بینالمللی انرژی اتمی تا زمان هدف قرار گرفتن این تاسیسات و متوقف شدن فعالیتهای هستهای در آنها، در گزارشهای فنی متعدد خود این ادعا را تایید یا اثبات نکرده بود.
به نوشته این رسانه، رژیم صهیونیستی مدعی است قادر به شناسایی هرگونه ازسرگیری این برنامه هستهای است.
لوموند نوشته است: به نظر نمیرسد که اسرائیل تمایلی به مشارکت در یک حمله بزرگمقیاس دیگر داشته باشد، چراکه در ابتدا باید توانمندیهای دفاعی آسیبدیده خود در مدت جنگ کوتاه ژوئن را بازسازی کند. اسرائیل همچنین گفته است که مخالفتی با ایده یک توافق ندارد، اما مصرانه بر شروط متوقف شدن هرگونه غنیسازی اورانیوم و حمایتها از نیروهای نیابتی ایران، از جمله حزبالله و حوثیها (انصارالله یمن) پافشاری میکند.
نیروهای مسلح ایران تاکید کردهاند تکرار حملات متجاوزانه به ایران که با نقض قوانین بینالمللی انجام شد، با پاسخ کوبندهتری مواجه خواهد شد.
لوموند نوشت: گفتوگو میان مقامات اسرائیلی و فرانسوی در این زمینه به ویژه از این نظر حائز اهمیت است که سرویسهای اطلاعاتی آمریکا تمام همکاری خود با شرکای اروپایی درباره برنامه هستهای ایران را متوقف کردهاند. سرویسهای اطلاعاتی آمریکا، از جمله آژانس اطلاعات مرکزی، آژانس اطلاعات دفاعی و آژانس امنیت ملی به طور جدی از ارتباط با متحدانشان درباره این موضوع منع شدهاند.
طبق گزارش این رسانه فرانسوی، ترامپ گمان میکرد که توانمندیهای هستهای ایران به طور کامل نابود شده است و هرگونه بحثی در این باره اظهارات او را زیر سوال خواهد برد.
«جفری کروز» رئیس آژانس اطلاعاتی دفاعی آمریکا در ۲۲ اوت پس از آن که سرویس تحت نظر او گزارشی را درباره حملات ژوئن آمریکا به ایران منتشر کرد که با روایت ترامپ از این رخداد مغایرت داشت، برکنار شد. در گزارش او نتیجهگیری شده بود که برنامه هستهای ایران «چند سال به تعویق افتاده»، اما نابود نشده است. این گزارش بعدا در رسانهها درز پیدا کرد که خشم کاخ سفید را برانگیخت.
