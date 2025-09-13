En
اعلام آمادگی ترامپ برای تحریم شدید مسکو به یک شرط!

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که آماده اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه است به شرطی که تمام اعضای ناتو با توقف خرید نفت از این کشور موافقت کنند.
اعلام آمادگی ترامپ برای تحریم شدید مسکو به یک شرط!

 

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با اعلام آمادگی برای اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه، گفت که در صورتی این کار را خواهد کرد که تمام اعضای ناتو با توقف کامل خرید نفت از مسکو موافقت کنند.

ترامپ در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» نوشت: آماده‌ام تا تحریم‌های شدیدی را علیه روسیه اعمال کنم به شرطی که تمام کشور‌های ناتو با اقدامی مشابه موافقت کرده و نسبت به آن مبادرت ورزند؛ همچنین تمام کشور‌های عضو ناتو خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: همانطور که می‌دانید، تعهد ناتو به پیروزی به مراتب کمتر از ۱۰۰ درصد و در عین حال، خرید نفت از روسیه تا حدی هولناک بوده است! این مسئله موضع شما در مذاکرات و قدرت چانه‌زنی را در برابر روسیه به شدت تضعیف می‌کند. به هر حال، هر وقت شما آماده باشید، من آماده‌ام. فقط زمان بدهید؟ معتقدم این اقدام در کنار اعمال تعرفه ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی از سوی ناتو به عنوان یک گروه، علیه چین که پس از پایان جنگ روسیه و اوکراین به طور کامل لغو خواهد شد، در پایان بخشیدن به این جنگ مرگبار، اما مضحک کمک شایانی خواهد کرد. چین روی روسیه کنترل و حتی نفوذ شدیدی دارد و این تعرفه‌های قدرتمند می‌توانند آن نفوذ را در هم بشکند. این جنگ ترامپ نیست (که اگر رئیس جمهور بودم، هرگز در نمی‌گرفت)؛ این جنگ بایدن و زلنسکی است و من می‌خواهم آن را پایان دهم و زندگی هزاران روسی و اوکراینی را نجات دهم!

وی خطاب به اروپایی‌ها اضافه کرد: اگر (آماده) نیستید، وقت من و وقت و انرژی و پول ایالات متحده را تلف می‌کنید. از توجه‌تان به این موضوع ممنونم.

