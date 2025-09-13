En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات تازه درباره کشت قانونی خشخاش در ایران

سخنگوی سازمان غذا و دارو، در واکنش به موافقت رئیس جمهوری با کشت خشخاش برای تامین داروهای حیاتی در کشور، توضیحاتی داد.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۷۵
| |
370 بازدید

جزئیات تازه درباره کشت قانونی خشخاش در ایران

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محمد هاشمی گفت: با توجه به درخواست سازمان غذا و دارو برای کشت شقایق سومنیفروم اولیفرا در کشور و موافقت رئیس‌جمهور، باید بگویم که کشت قانونی این نوع شقایق تنها برای تولید دارو‌های حیاتی و مشتقات دارویی انجام می‌شود و هدف آن تأمین پایدار دارو‌های مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج، سرطانی و اتاق عمل است.

وی افزود: این فرآیند تحت نظارت و الزامات امنیتی و قانونی، مطابق پروتکل‌های بین‌المللی INCB انجام خواهد شد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: با توجه به گونه و واریته این شقایق، چون مثل روش‌های مرسوم قابلیت تیغ زدن ندارد، اصولاً امکان سوءاستفاده عمومی یا مصرف غیرقانونی برای این گیاه وجود ندارد. به عبارت دیگر، سازمان غذا و دارو معتقد است با اجرای درست کشت قانونی و نظارت‌های دقیق، نگرانی‌های مربوط به تبعات اجتماعی و قاچاق موادمخدر برطرف می‌شود و تنها هدف، تأمین دارو و جلوگیری از کمبود آن در کشور است.

هاشمی افزود: سازمان غذا و دارو تأکید دارد که کشت قانونی صرفاً برای تولید دارو‌های حیاتی شامل مورفین، کدئین و سایر مسکن‌های قوی، انجام می‌شود و هیچ ارتباطی با مصرف غیرقانونی مواد مخدر ندارد. هدف اصلی، تأمین پایدار دارو‌های حیاتی برای بیماران صعب‌العلاج، سرطانی و نیازمند اتاق عمل است که کمبود آنها می‌تواند مستقیماً سلامت بیماران را تهدید کند.

وی اظهار داشت: سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت تأمینی ستاد مبارزه با مواد مخدر، مراحل کاشت، داشت، برداشت و تولید دارو به خوبی قابل انجام است. این فرآیند باید تحت چارچوب‌های بین‌المللی و با اطلاع INCB انجام شود تا شفافیت لازم را داشته باشد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: همچنین اقدامات کنترلی و الزامات امنیتی قانونی باید به گونه‌ای طراحی شود که تبعات اجتماعی یا افزایش قاچاق مواد مخدر ایجاد نشود و تأمین نیاز درمانی کشور و امکان صادرات رسمی دارو به بازار‌های معتبر بین‌المللی فراهم گردد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان غذا و دارو کشت خشخاش موافقت رئیس جمهور
مقایسه تیم ملی فوتبال ایران با آرژانتین؛ قلعه حفاظت شده از نقد!
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمی‌شود/ «عادی‌سازی روابط» متوقف شد
احضار عراقچی به مجلس بخاطر توافق با آژانس / تشریح جزئیات توافق در جلسه فوق العاده
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واردات تریاک از افغانستان به ایران؟! / نماینده مجلس: ما نیاز به تریاک داریم
کلینیک‌های مرگ؛ اگزوزوم‌تراپی تقلبی در کمین
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۹۵ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۶۶ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZWB
tabnak.ir/005ZWB