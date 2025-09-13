En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رقابت نزدیک شاهین پلاس و دنا پلاس / کدام برای خریدار ایرانی به‌صرفه‌تر است؟

در بازه قیمتی نزدیک به یک میلیارد تومان، دو خودروی ملی شاهین پلاس و دنا پلاس بیشترین توجه خریداران را به خود جلب کرده‌اند. یکی با پلتفرمی جدیدتر و سواری نرم، دیگری با موتور قوی‌تر و شتاب بهتر؛ اما کدام‌یک ارزش خرید بیشتری دارد؟
کد خبر: ۱۳۲۸۱۷۴
| |
525 بازدید

رقابت نزدیک شاهین پلاس و دنا پلاس / کدام برای خریدار ایرانی به‌صرفه‌تر است؟

بازار خودروهای ملی در ایران این روزها بین دو گزینه پرتکرار گیر کرده است: شاهین پلاس از سایپا و دِنا پلاس از ایران‌خودرو. هر کدام نقاط قوت و ضعف مشخصی دارند؛ یکی با پلتفرم تازه‌تر و تاکید بر ایمنی و راحتی شهری، دیگری با موتورهای قوی‌تر و شتاب سریع‌تر، اما مصرف سوخت بالاتر و حساسیت بیشتر قطعات.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با بررسی مشخصات فنی، کیفیت ساخت، تجربه رانندگی و خدمات پس از فروش، به مقایسه دقیق این دو خودرو می‌پردازیم تا نکات قابل توجه برای خریداران را روشن شود.

مشخصات فنی و عملکرد

شاهین پلاس با موتور ۱.۶ لیتری ME16 و گیربکس اتوماتیک ۶ سرعته، توانایی مناسب برای مسیرهای شهری و رانندگی روزمره ارائه می‌دهد. تجربه رانندگی نشان می‌دهد این خودرو تعلیق نسبتا نرم و پایداری خوبی دارد، به ویژه در مسیرهای هموار شهری. اما در مسیرهای شیب‌دار و ترافیک سنگین، ممکن است کمی ضعف شتاب احساس شود. توان واقعی موتور کمتر از ۱۵۰ اسب‌بخار گزارش شده و نشان می‌دهد برای رانندگی هیجان‌انگیزتر، جای پیشرفت دارد.

در مقابل، دنا پلاس با موتور EF7 و نسخه‌های توربو، شتاب و کشش بیشتری ارائه می‌دهد. تجربه رانندگی کاربران نشان می‌دهد دنا پلاس در شتاب‌گیری عملکرد خوبی دارد، اما مصرف سوخت بالاتر و حساسیت بیشتر قطعات توربو ممکن است هزینه نگهداری را افزایش دهد. سیستم تعلیق دنا پلاس کمی سفت‌تر است و در مسیرهای ناهموار شهری ممکن است راحتی رانندگی کاهش یابد.

ایمنی و کیفیت ساخت ،شاهین پلاس در تست جانبی ECE R95 موفق بوده و سایپا آن را به عنوان برگ برنده تبلیغاتی معرفی کرده است. کیفیت مونتاژ نسبتاً مناسب است و در کوتاه‌مدت می‌تواند رضایت کاربران را جلب کند، اما برخی کارشناسان تاکید دارند برای ارزیابی طولانی‌مدت، باید دوام و کیفیت قطعات در گذر زمان بررسی شود.

دنا پلاس نیز با ارتقای بدنه و برخی تجهیزات جدید، ایمنی نسبی ارائه می‌دهد، اما نقدهای فنی به استحکام بدنه و ناهماهنگی قطعات هنوز وجود دارد که ممکن است نگرانی‌هایی برای مصرف‌کننده ایجاد کند.

از خدمات پس از فروش چه خبر؟

خدمات پس از فروش و نگهداری، هر دو خودرو از شبکه گسترده‌ای از نمایندگی‌ها بهره می‌برند، اما تجربه کاربران نشان می‌دهد کیفیت خدمات و تأمین قطعات متفاوت است. دنا پلاس به دلیل پلتفرم قدیمی‌تر و پیچیدگی‌های فنی توربو، احتمال هزینه نگهداری بالاتری دارد. شاهین پلاس به‌عنوان محصول جدیدتر، ممکن است در کوتاه‌مدت با چالش تأمین قطعات مواجه شود تا شبکه خدمات تثبیت شود.

دنا پلاس: پلتفرم قدیمی‌تر، برخی مشکلات مونتاژ، حساسیت بالاتر قطعات توربو، مصرف سوخت بالاتر.

شاهین پلاس: توان موتور کمتر و شتاب متوسط در شرایط پر فشار، نیاز به ارزیابی طولانی‌مدت کیفیت قطعات و دوام.

تجربه رانندگی واقعی، رانندگی شاهین پلاس را نرم‌تر و مناسب مسیرهای شهری می‌دانند، با تعلیق متعادل و پایداری خوب. دنا پلاس توربو با شتاب سریع‌تر، برای کسانی که قدرت موتور و تجربه رانندگی هیجانی می‌خواهند جذاب است، اما راحتی سواری شهری در مقایسه کمتر است و مصرف سوخت بالاتر، نگرانی ایجاد می‌کند.

مصرف سوخت، اولیت نخست انتخاب؟

اگر به دنبال خودرویی با تجربه رانندگی راحت در شهر، مصرف سوخت متعادل و هزینه نگهداری کمتر هستید، شاهین پلاس گزینه مناسب‌تری است.

اگر شتاب و قدرت موتور اولویت شماست و مصرف سوخت بالاتر و حساسیت قطعات برایتان اهمیت ندارد، دنا پلاس با نسخه‌های توربو انتخاب جذاب‌تری است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دنا پلاس شاهین ایران خودرو سایپا واردات خودرو خودرو ایرانی خودرو خارجی
مقایسه تیم ملی فوتبال ایران با آرژانتین؛ قلعه حفاظت شده از نقد!
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمی‌شود/ «عادی‌سازی روابط» متوقف شد
احضار عراقچی به مجلس بخاطر توافق با آژانس / تشریح جزئیات توافق در جلسه فوق العاده
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودروهای ایرانی در روسیه چقدر است؟
امسال پول واریز کنید، اسفند ۱۴۰۳ شاهین بگیرید!
قیمت خودرو‌های سایپا سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲
قیمت خودرو‌های ایران‌خودرو و سایپا سوم اسفند ۱۴۰۰
قیمت محصولات سایپا پنجشنبه ۶ اردیببهشت ۱۴۰۳
پذیرش خودروی شاهین سایپا در بورس کالا
تجربه تولید عبور مستقیم ١٠٠ درصدی در مرداد/ موجودی خودرو‌های ناقص همچنان صفر است/ افزایش ۵۰ درصدی تولید شاهین و ۱۰۰ درصدی تولید کوییک
قیمت محصولات سایپا امروز پنجشنبه شش مهر ۱۴۰۲
قیمت محصولات ایران خودرو سه‌شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱
پشت پرده غیبت ایران خودرو و سایپا در نمایشگاه خودرو/ نارضایتی مردم از کیفیت کار دست خودروسازان داد
قیمت محصولات سایپا امروز سه‌شنبه دوم خرداد ۱۴۰۲
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲
شاهین جایگزین رهام می شود؟
مقایسه دنا پلاس و شاهین
قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
قیمت خودرو‌های ایران‌خودرو و سایپا یکشنبه ۵ تیر
قیمت خودروهای سایپا در بازار
تویوتا کمری با چهره‌ای جدید به ایران برمی‌گردد
دنا پلاس ۱۰۷ میلیون تومان شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۹۵ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۶۶ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZWA
tabnak.ir/005ZWA