بازار خودروهای ملی در ایران این روزها بین دو گزینه پرتکرار گیر کرده است: شاهین پلاس از سایپا و دِنا پلاس از ایرانخودرو. هر کدام نقاط قوت و ضعف مشخصی دارند؛ یکی با پلتفرم تازهتر و تاکید بر ایمنی و راحتی شهری، دیگری با موتورهای قویتر و شتاب سریعتر، اما مصرف سوخت بالاتر و حساسیت بیشتر قطعات.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با بررسی مشخصات فنی، کیفیت ساخت، تجربه رانندگی و خدمات پس از فروش، به مقایسه دقیق این دو خودرو میپردازیم تا نکات قابل توجه برای خریداران را روشن شود.
مشخصات فنی و عملکرد
شاهین پلاس با موتور ۱.۶ لیتری ME16 و گیربکس اتوماتیک ۶ سرعته، توانایی مناسب برای مسیرهای شهری و رانندگی روزمره ارائه میدهد. تجربه رانندگی نشان میدهد این خودرو تعلیق نسبتا نرم و پایداری خوبی دارد، به ویژه در مسیرهای هموار شهری. اما در مسیرهای شیبدار و ترافیک سنگین، ممکن است کمی ضعف شتاب احساس شود. توان واقعی موتور کمتر از ۱۵۰ اسببخار گزارش شده و نشان میدهد برای رانندگی هیجانانگیزتر، جای پیشرفت دارد.
در مقابل، دنا پلاس با موتور EF7 و نسخههای توربو، شتاب و کشش بیشتری ارائه میدهد. تجربه رانندگی کاربران نشان میدهد دنا پلاس در شتابگیری عملکرد خوبی دارد، اما مصرف سوخت بالاتر و حساسیت بیشتر قطعات توربو ممکن است هزینه نگهداری را افزایش دهد. سیستم تعلیق دنا پلاس کمی سفتتر است و در مسیرهای ناهموار شهری ممکن است راحتی رانندگی کاهش یابد.
ایمنی و کیفیت ساخت ،شاهین پلاس در تست جانبی ECE R95 موفق بوده و سایپا آن را به عنوان برگ برنده تبلیغاتی معرفی کرده است. کیفیت مونتاژ نسبتاً مناسب است و در کوتاهمدت میتواند رضایت کاربران را جلب کند، اما برخی کارشناسان تاکید دارند برای ارزیابی طولانیمدت، باید دوام و کیفیت قطعات در گذر زمان بررسی شود.
دنا پلاس نیز با ارتقای بدنه و برخی تجهیزات جدید، ایمنی نسبی ارائه میدهد، اما نقدهای فنی به استحکام بدنه و ناهماهنگی قطعات هنوز وجود دارد که ممکن است نگرانیهایی برای مصرفکننده ایجاد کند.
از خدمات پس از فروش چه خبر؟
خدمات پس از فروش و نگهداری، هر دو خودرو از شبکه گستردهای از نمایندگیها بهره میبرند، اما تجربه کاربران نشان میدهد کیفیت خدمات و تأمین قطعات متفاوت است. دنا پلاس به دلیل پلتفرم قدیمیتر و پیچیدگیهای فنی توربو، احتمال هزینه نگهداری بالاتری دارد. شاهین پلاس بهعنوان محصول جدیدتر، ممکن است در کوتاهمدت با چالش تأمین قطعات مواجه شود تا شبکه خدمات تثبیت شود.
دنا پلاس: پلتفرم قدیمیتر، برخی مشکلات مونتاژ، حساسیت بالاتر قطعات توربو، مصرف سوخت بالاتر.
شاهین پلاس: توان موتور کمتر و شتاب متوسط در شرایط پر فشار، نیاز به ارزیابی طولانیمدت کیفیت قطعات و دوام.
تجربه رانندگی واقعی، رانندگی شاهین پلاس را نرمتر و مناسب مسیرهای شهری میدانند، با تعلیق متعادل و پایداری خوب. دنا پلاس توربو با شتاب سریعتر، برای کسانی که قدرت موتور و تجربه رانندگی هیجانی میخواهند جذاب است، اما راحتی سواری شهری در مقایسه کمتر است و مصرف سوخت بالاتر، نگرانی ایجاد میکند.
مصرف سوخت، اولیت نخست انتخاب؟
اگر به دنبال خودرویی با تجربه رانندگی راحت در شهر، مصرف سوخت متعادل و هزینه نگهداری کمتر هستید، شاهین پلاس گزینه مناسبتری است.
اگر شتاب و قدرت موتور اولویت شماست و مصرف سوخت بالاتر و حساسیت قطعات برایتان اهمیت ندارد، دنا پلاس با نسخههای توربو انتخاب جذابتری است.
