خطر از دست دادن جام جهانی برای علیرضا بیرانوند/ دستور CAS به سود تراکتور و نیازمند؟

علیرضا بیرانوند با وجود برداشته شدن موقت محرومیتش، روزهای پر استرسی را پیشرو خواهد داشت. او که به دنبال حضور در سومین جام جهانی است، امکان دارد که با یک اشتباه این فرصت را از دست بدهد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اینکه محرومیت چهار ماهه علیرضا بیرانوند با دستور موقت دادگاه حکمیت ورزش (CAS) لغو شد، احتمالاً خبری خوشحال کننده و امیدبخش برای این دروازهبان و باشگاه تراکتور است. محرومیتی که پس از گذشت بیش از یک سال بررسی در کمیتههای قضایی فدراسیون فوتبال اعمال و محکومیت بیرانوند از شروع لیگ بیستوپنجم آغاز شد.
نزدیک به یک ماه از محرومیت بیرانوند پشت سر گذاشته شده و او در صورت ادامه محرومیت، میتوانست از اواخر آذرماه به میادین بازگردد. با این حال شرایط به گونهای پیش رفته که با دستور موقت CAS بیرانوند میتواند از دیدار آینده در ترکیب تراکتور به میدان برود و حضورش در تیم ملی هم منعی ندارد.
هوشنگ نصیرزاده، عضو تیم حقوقی باشگاه تراکتور برای پیگیری پرونده علیرضا بیرانوند در CAS گفته است: «استدلال ما این بود که فدراسیون فوتبال و تیم ملی نباید از محرومیت دروازهبان اول کشور متضرر شوند؛ همچنین تراکتور هم نقشی در پرونده فسخ قرارداد نداشته است.» با توضیح نصیرزاده دادگاه حکمیت ورزش با همین استدلال تصمیم گرفته دستور موقتی برای توقف محرومیت بیرانوند صادر کند، اما به نظر میرسد این دستور موقت بدون در نظر گرفتن دفاعیات تراکتور و پرسپولیس صادر شده و طبیعتاً رسیدگی به این پرونده زمان بیشتری را صرف خواهد کرد.
لغو محرومیت بیرانوند در شرایط فعلی میتواند یک آفت بزرگ هم برای این دروازهبان باشد؛ اینکه محرومیت او به صورت موقتی لغو شود، اما در ادامه و پس از مدتی، دوباره با تأیید از سوی تیم حقوقدانهای دادگاه حکمیت ورزش به مرحله اجرا در بیاید. حتی ممکن است با دفاعیات حقوقی باشگاه پرسپولیس این محرومیت سنگینتر شود که آن وقت این موضوع میتواند به بیرانوند آسیبی جدیتر بزند و باعث از دست رفتن جام جهانی برای این دروازهبان شود. حتی همین روزهای بازگشت هم میتواند برای او پراسترس دنبال شود و ترس از محرومیت دوباره و از دست دادن جام جهانی، تمرکز او را بگیرد.
فکر کردن به این اتفاق، شرایط برای بیرانوند سخت خواهد کرد؛ در صورتی که او محرومیت در نظر گرفته شده کمیته استیناف را پذیرفته بود و باشگاه تراکتور هم به دنبال لغو موقت آن نمیرفت، طبیعتاً دروازهبان تیم ملی در صورت صلاحدید کادرفنی منعی برای حضور در جام جهانی نداشت، اما حالا شرایط میتواند متفاوت باشد. عبدالصمد ابراهیمی، حقوقدان فعال در حوزه ورزش در این خصوص نوشته است: «دستور موقت CAS ممکن است به ضرر دروازهبان تراکتور باشد؛ زیرا اگر رأی نهایی مبنی بر محرومیت او باشد، احتمال دارد در زمانی صادر شود که این بازیکن از جام جهانی محروم شود. اعمال محرومیت در برهه فعلی باعث میشد جام جهانی را از دست ندهد. اکنون کادر فنی تیم ملی نمیتواند حساب صد درصدی روی این دروازهبان باز کند، چون احتمال محرومیت او وجود دارد.»
تیم ملی کمتر از ۱۰ ماه دیگر باید راهی جام جهانی شود. حالا که پیام نیازمند گزینه آلترناتیو بیرانوند شده و در تورنمنت کافا هم درون چهارچوب دروازه ایستاد، اما طبیعی است که کادرفنی با بازگشت بیرانوند، بازهم حساب ویژهای روی او به عنوان دروازهبان شماره یک تیم ملی باز کند. با این حال شرایط فعلی میتواند برای امیر قلعهنویی هم غیرقابل پیشبینی باشد و با نگاه تردید به بازگشت بیرانوند نگاه کند.
اگر محرومیت او پیش از جام جهانی از سوی CAS به تأیید برسد، آن وقت بازهم نگاه کادرفنی به نیازمند خواهد بود که در حال حاضر نزدیکترین رقیب برای تصاحب شماره یک تیم ملی است. با این حال میتوان گفت که دستور موقت CAS در شرایط فعلی ابتدا به سود تراکتور است که این دروازهبان را در اختیار خواهد داشت و اگر در ادامه محرومیتش تأیید شود و بیرانوند جام جهانی را از دست بدهد، به سود نیازمند خواهد بود که رقیب اصلیاش به سادگی کنار میرود.
