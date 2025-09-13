En
قهرمان المپیک وارد بازی‌های دوپینگی شد

بن پراود،‌ نایب قهرمان المپیک پاریس به بازی‌های جنجالی Enhanced پیوست.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شناگر بریتانیایی، بن پراود، به‌عنوان اولین ورزشکار بریتانیایی به بازی‌های Enhanced پیوست، رویدادی پرحاشیه که اجازه استفاده از داروهای افزایش عملکرد و دوپینگ را می‌دهد. وی در این باره گفت: برای رسیدن به مبلغی که در این رقابت‌ها فقط با بردن یک مسابقه به دست می‌آوری، باید «۱۳ سال قهرمان جهان بودن» را تجربه می‌کردی.

پراود که در المپیک پاریس در شنای ۵۰ متر آزاد، موفق به کسب مدال نقره شد و قهرمانی جهان و اروپا را نیز در کارنامه دارد، تنها یک ماه پس از کسب مدال در مسابقات جهانی سنگاپور و درحالی‌که به شرکت در المپیک بعدی در لس‌آنجلس فکر می‌کرد، گفت: شاید زمان آن رسیده که وارد مسیر جدیدی شود.نایب‌قهرمان المپیک بیان کرد: بازی‌های Enhanced فرصت جدیدی به من می‌دهد. فکر نمی‌کنم این کار توهینی به ورزش پاک باشد.این ورزشکار ۳۰ساله در گفتگو با The Athletic گفت: دیدن شکسته‌شدن رکورد جهانی توسط المپین دیگر، کریستیان گلومیو، یکی از دلایل تصمیمش بوده است.شناگر بریتانیایی بیان کرد: من واقعاً تحسین می‌کنم که حالا مسیری وجود دارد که رکوردهای جهانی در آن شکسته می‌شوند. این موضوع برایم غافلگیرکننده بود و مجبور شدم مدتی به آن فکر کنم، اما در نهایت حس کردم که این مسیر کاملاً با من سازگار است.

پراود به قوانین سخت‌گیرانه تیم بریتانیا اعتراف کرد و گفت: به دلیل قوانین سخت‌گیرانه تیم بریتانیا، هرگز در دوران حرفه‌ای با دوپینگ مواجه نشده‌ام. بااین‌حال، بسیاری از طرفداران نمی‌دانند که روزمره یک ورزشکار چقدر کنترل‌شده است، و همین مسئله می‌تواند منجر به اتهامات اشتباه شود. پس از این که پراود تصمیم به حضور در بازی‌های Enhanced گرفت، فدراسیون شنای بریتانیا علیه وی و بازی‌های مذکور بیانیه صادر کرد.

بیانیه Aquatics GB (فدراسیون شنای بریتانیا):

از تصمیم بن پراود برای پیوستن به بازی‌های Enhanced بسیار ناامید هستیم. ما به همراه شرکایمان، قاطعانه از ارزش‌ها و اصول ورزش پاک دفاع می‌کنیم و این تصمیم را به‌شدت محکوم می‌کنیم.» پراود همچنین ممکن است با محرومیت از سوی فدراسیون جهانی شنا مواجه شود. این فدراسیون اخیراً قانونی تصویب کرد که به‌موجب آن، افرادی که از ورزش‌های دارای دوپینگ حمایت می‌کنند، اجازه ندارند هیچ‌گونه سمت یا نقشی در فعالیت‌های این فدراسیون داشته باشند.

بازی‌های Enhanced از ۲۱ تا ۲۴ مه ۲۰۲۶ در لاس‌وگاس آمریکا در رشته‌های شنای سرعت، دوی سرعت و وزنه‌برداری برگزار خواهد شد. علاوه بر پراود، جیمز مگنوسن، مگان رومانو، آندری گووروف نیز برای این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند. جایزه نقدی این مسابقات این مسابقات ۱ میلیون دلار است.

 

