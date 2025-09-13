En
افشاگری: اُفت شدید سود دومین خودروساز کشور!

افشاگری: اُفت شدید سود دومین خودروساز کشور!

گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
مسیح
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
1
1
پاسخ
تابناک جان خودت اولین نفری هستی که اگه ازاد شدن و قیمت دلخواه گذاشتن(هرکی هم نخواست بره چینی بخره 10000000000تا برندش هست مشالله) میای دو هزار تیتر میزنی ای وای ای وای میکنی
باید دست قیمت خودکار ساز داخلی باز باشه تا از این اوضاع در بیاد
الانم فقط این دوتا نیستن که بگی انحصاریه چون نیست ! قیمت الکی بالا زدن خب ملت میرن جاش چینی میخرن
وسلام !
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
1
0
پاسخ
کلا تعرفه واردات خودرو و سایر محدودیت های آن را بردارند تا اینقدر کشته ندهیم، آلودگی هوا کمتر بشه، ناترازی بنزین حل بشه، هزینه سوء مدیریت بنجل سازها از جیب مردم و دولت حذف شود و هزاران ضرر دیگر کم و فایده های بسیار افزوده شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
1
0
پاسخ
چند سال پیش رو یادم میاد که ایران خودرو پیش فروش خودرو کرده بود و از شش میلیون نفر بنا به وعده زمانی بطور متوسط 25 میلیون تومان گرفته بود ، یک مرجعی مشخص کرد (با نرخ ارز آن زمان) تقریبا 80 میلیرد دلار پول از مردم دریافت کرده ... و با این پول میشد سه برند خودروسازی اروپایی رو کامل از پایه خریداری کرد. حالا میگید جزا اینا انحصاریند...
