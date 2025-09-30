En
ایده نکونام برای بازگشت مربیان باتجربه ایرانی

نکونام می‌گوید حضور مربی خارجی می‌تواند مفید باشد ولی مهم‌تر از آن بازگشت مربیان ایرانی باتجربه است که در خارج از کشور فعالیت دارند تا از دانش آن‌ها بهره‌مند شویم.
سرمربی جدید تیم ملی تفنگ معرفی شد؛ مربی‌ای که پیش از این هدایت تیم ملی بنگلادش را برعهده داشته و تجربه حضور در میادین بین‌المللی را دارد.

به گزارش تابناک، محمد زائررضایی در اولین آزمون جدی خود باید تیم ملی را در مسابقات قهرمانی جهان مصر هدایت کند رقابتی که فرصت محک واقعی برای او و ورزشکاران فراهم می‌کند و می‌تواند مسیر تیم را برای بازی‌های آسیایی و المپیک آتی روشن کند.

امیرمحمد نکونام عضو تیم ملی تیراندازی ایران درباره آماده‌سازی خود برای حضور در رقابت‌های جهانی مصر به مهر گفت: با وجود زمان کم تا آغاز مسابقات از لحاظ روحی و جسمی آمادگی خوبی دارم. چند رویداد اخیر برایم تجربه ارزشمندی بود و عملکرد قابل قبولی ارائه دادم. البته سطح مسابقات قهرمانی جهان به‌مراتب بالاتر است ولی امیدوارم بتوانم در فرصت محدود باقی‌مانده کیفیت کارم را ارتقا دهم و آماده‌تر به میدان بروم.

ملی‌پوش کشورمان درباره اهداف خود برای بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: هر ورزشکاری باید تمرکز خود را روی عملکرد شخصی بگذارد. نمی‌توانم درباره کل تیم قول مدال بدهم اما تمام تلاشم را می‌کنم که نتیجه بهتری نسبت به دوره قبل بگیرم. پیش‌بینی رنگ مدال از حالا ممکن نیست ولی شانس خوبی دارم و از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد.

نکونام در خصوص نیازهای اساسی تیم در مسیر رقابت‌های پیش رو گفت: بزرگ‌ترین مشکل ما کمبود تجهیزات و مهمات است. تنها راهکار برگزاری اردوهای خارجی و تأمین فشنگ کافی است. اگر این موارد برطرف شود می‌توانیم با آمادگی بیشتری در میادین بین‌المللی حاضر شویم.

این تیرانداز ملی‌پوش درباره لزوم استفاده از مربی خارجی خاطرنشان کرد: در کشورهای صاحب‌نام تیراندازی هر مربی معمولاً با یک یا دو ورزشکار کار می‌کند. اما در ایران یک مربی باید با تعداد زیادی ورزشکار فعالیت کند که کار را دشوار می‌کند. حضور مربی خارجی می‌تواند مفید باشد ولی مهم‌تر از آن بازگشت مربیان ایرانی باتجربه است که در خارج از کشور فعالیت دارند. اگر بتوانیم از دانش آن‌ها بهره‌مند شویم و در کنارشان یک یا دو مربی خارجی هم حضور داشته باشند شرایط ایده‌آل‌تری خواهیم داشت.

نکونام در پایان تأکید کرد: امیدوارم با حمایت جدی‌تر به‌ویژه در زمینه تجهیزات و برنامه‌ریزی تیم ملی تیراندازی بتواند در رقابتهای قهرمانی جهان مصر، بازی‌های آسیایی و المپیک نتایج درخشان‌تری کسب کند. من نیز تمام توان خود را به کار می‌گیرم تا نماینده شایسته‌ای برای کشورم باشم.

