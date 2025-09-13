با آغاز پیش‌فروش خانواده آیفون 17، بسیاری از مدل‌ها به سرعت به فروش رفتند؛ اما برخی نسخه‌های آیفون 17 پرو مکس تنها ساعاتی پس از شروع پیش‌فروش با تأخیر در زمان تحویل مواجه شدند. طبق اعلام وب‌سایت اپل، تحویل برخی مدل‌ها به اکتبر موکول شده است.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، پیش‌فروش آیفون 17، آیفون 17 پرو و آیفون ایر از دیروز آغاز شده و نخستین موج از سفارش‌ها قرار است در تاریخ ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) به دست خریداران برسد. اما تنها چند ساعت پس از شروع پیش‌فروش، تاریخ تحویل برخی نسخه‌های آیفون 17 پرو مکس — قدرتمندترین عضو این خانواده — به تعویق افتاده و به ماه اکتبر موکول شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بیشتر ترکیب‌های رنگ و حافظه آیفون 17 پرو مکس اکنون در وب‌سایت اپل با تاریخ تحویل بین ۶ تا ۱۳ اکتبر (۱۴ تا ۲۱ مهر) نمایش داده می‌شوند. همچنین نسخه‌های نقره‌ای و نارنجی این گوشی کمیاب‌تر از رنگ آبی هستند و زودتر به پایان رسیده‌اند.

در مقابل، آیفون 17 پرو همچنان طبق برنامه‌ریزی اولیه، برای تحویل در روز ۱۹ سپتامبر در تمام رنگ‌ها و ظرفیت‌های حافظه در دسترس قرار دارد.

مدل پایه آیفون 17 نیز بدون هیچ محدودیتی از نظر رنگ یا حافظه، قابل سفارش برای تحویل در روز عرضه است. همچنین آیفون ایر که اپل از آن به‌عنوان باریک‌ترین آیفون تاریخ یاد کرده، همچنان در تمامی نسخه‌ها برای تحویل در همان تاریخ موجود است.

البته باید توجه داشت که تأخیر در زمان تحویل لزوماً به‌معنای فروش بالاتر یا محبوبیت بیشتر یک مدل نیست. اپل پیش از شروع پیش‌فروش، میزان تولید و موجودی هر مدل را مشخص می‌کند و نمی‌توان با قطعیت گفت که دلیل این تأخیر، تقاضای بالا بوده یا محدود بودن موجودی اولیه آیفون 17 پرو مکس.