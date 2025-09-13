En
شرط غیرمنتظره و زیبا برای رهایی یک قاتل از اعدام

زندانی محکوم به مرگ که با گذشت دختران مقتول از مجازات مرگ رهایی یافته بود به شرط خرید ۲ میلیارد تومان لوازم تحریر برای دانش‌آموزان نیازمند آزاد شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۰۰
1357 بازدید
شرط غیرمنتظره و زیبا برای رهایی یک قاتل از اعدام

این مرد زندانی مرداد سال ۹۶ در یک درگیری مرگبار در یکی از شهر‌های جنوبی کشور راننده ۵۵ساله یک پراید را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایران، با اعلام موضوع به پلیس، کارآگاهان هویت متهم را شناسایی کرده و به سراغ وی رفتند، اما مشخص شد وی فرار کرده است. در حالی که بررسی‌ها برای دستگیری قاتل ادامه داشت، ۶ ماه بعد از جنایت، متهم در شهری دیگر به کلانتری رفت و گفت: «من ۶ ماه قبل به خاطر دو میلیون تومان بدهی که به دوستم داشتم، او را به قتل رساندم. در این مدت فراری بودم و مدام از این شهر به شهر دیگری می‌رفتم، اما لحظه‌ای عذاب وجدان رهایم نکرد. درنهایت پس از ۶ ماه فرار تصمیم گرفتم خودم را تسلیم کنم.»

او ادامه داد: «من وضع مالی خوبی داشتم، اما ورشکست شدم و به ناچار از خیلی‌ها پول قرض کردم. یکی از کسانی که از او پول گرفته بودم مقتول بود. روز حادثه با او قرار گذاشتم و گفتم نمی‌توانم پولت را به این زودی‌ها پس بدهم به او گفتم مجبورم با موتور کار کنم. اما مقتول اصرار داشت پولش را پس بدهم من هم عصبانی شدم و با چاقو او را تهدید کردم و درنهایت این تهدید منجر به قتل شد.»

مجازات مرگ

با تکمیل تحقیقات پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری ارسال شد و باتوجه به درخواست دو دختر مقتول برای اشد مجازات حکم بر قصاص او صادر شد. مدتی قبل مرد جوان پای چوبه دار رفت، اما وکیل اولیای دم برای اجرای حکم در زندان حضور نیافت و همین مسأله باعث شد که عامل این جنایت به سلولش برگردانده شود.

اما در حالی که نام او برای دومین بار در لیست محکومان اجرای حکم قرار گرفته بود، تلاش تیم صلح و سازش نتیجه داد و دو دختر مقتول که در استرالیا زندگی می‌کردند به یک شرط از قصاص، گذشت کردند. آنها اعلام کردند مرد زندانی باید معادل دو میلیارد تومان لوازم تحریر برای بچه‌های نیازمند تهیه کرده و در روستا‌ها و مناطق محروم پخش کند. با قبول این شرط از سوی قاتل و اجرای آن، وی پس از ۸ سال زندان، آزاد شد.

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
1
2
پاسخ
عجب
اینکه میتونه دو میلیارد ردیف کنه چرا به خاطر 2 میلیون درگیر شده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
0
پاسخ
چون دو میلیون هشت سال پیش با دومیلیارد الان برابره
