شایعه تصادفهای جنجالی در رودبار چه بود؟

در محورهای پرتردد شمال کشور، به ویژه جاده رودبار – رشت، برخی شایعات به گوش رسید که ترافیک شدید این مسیر ناشی از ایجاد تصادف‌های ساختگی توسط برخی مغازه‌داران برای فروش زیتون بوده است و این موضوع باعث شد که بسیاری از مسافران بین ۸ تا ۱۲ ساعت در راه بمانند، در حالیکه این شایعات از سوی پلیس راه راهور رد شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ احمد کرمی‌اسد با رد این ادعا، گفت: موضوعی که مطرح شد، واقعیت ندارد. دلیل اصلی ترافیک چند ۱۰ کیلومتری در جاده رودبار – رشت، افزایش تقاضای سفر بود. از سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه تا صبح جمعه ۲۱ شهریورماه، حدود ۳۵۰ هزار وسیله نقلیه در این مسیر به سمت گیلان حرکت کردند. این حجم خودرو در بازه‌ای محدود، بیش از ظرفیت جاده بود و کشش راه اجازه عبور همزمان همه خودروها را نمی‌داد.

وی افزود: هیچ مانعی برای عبور مسافران وجود نداشت و تنها محدودیت، ظرفیت مسیر بود. نقطه بحرانی بین رودبار تا امامزاده هاشم شکل گرفت و باعث شد حجم ترافیک حداکثری شود. واقعیت این است که در مدیریت سفرهای جاده‌ای، برنامه‌ریزی ظرفیت مسیرها هنوز به‌طور کامل انجام نمی‌شود. به عنوان مثال، ظرفیت عبور این مسیر حداکثر ۱۰۰ هزار وسیله نقلیه است، اما در آن بازه زمانی، تعداد خودروها بیش از ۳ برابر این ظرفیت بود.

رئس پلیس راه راهور فراجا در پایان تأکید کرد: مسافران باید قبل از سفر از وضعیت جاده‌ها و ظرفیت مسیرها مطلع شوند و زمان‌بندی سفر خود را مدیریت کنند تا کمتر در ترافیک طولانی گرفتار شوند.

 

پلیس راه رودبار زیتون تصادف



مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
بهلول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
27
پاسخ
دولتها از عهده یه مسافت کوچیک و مغازه داران رودباری نمیتونند بر بیان. چندین سال رستم آباد و منجیل و لوشان همه اتوبان خارج شهر دارند استفاده میکنند الا رودبار !چه چیزی پشت این ترافیک و عدم افتتاح اتوبان وجود دارد!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
1
27
پاسخ
الان بالای بیست ساله آزادراه تهران رشت افتتاح شده ولی مسیر برگشت تو رودبار رو بخاطر یه سری زیتون فروش، اجازه نمیدن اجرا بشه
قیمت زیتوناشون هم از تهران گرونتره
همیشه هم از چند کیلومتری رودبار ترافیک شدیده
اگه مردم زیتون نخوان کی رو باید ببینن آقای رئیس جمهور، خانم وزیر راه
بخاطر این ترافیک چقدر بنزین هدر میره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
1
15
پاسخ
سوای موضوع ترافیک و تصادف ساختگی، باید کنترل بیشتری روی رفتار و بهداشت این صنف که تقریبا همه فامیل و از یک قماش هستند بشود. مسافر جرات ندارد جلوی مغازه ایشان پارک کند مگر با قصد خرید! در غیر اینصورت با ادبیات نامناسب برخورد می کنند. کلوچه های با تاریخ مصرف باقیمانده کم را به زور به مشتری غالب می کنند و تا اعتراض نکنی جدیدش را نمی آورند. زیتون ها هم که در ظروف روباز و جلوی دست ملت هستند و به همه اجازه می دهند دستشان را تا ارنج بکنند توی ظروف و مزه اش را بچشند!
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
1
11
پاسخ
متاسفانه پلیس راه بسیار منفعلانه و غیر حرفه ای کنترل معابر را انجام میدهد. اطلاع رسانی خیلی ضعیف است علت اصلی هم چند گانگی مدیریت معابر و ترافیک و کنترل ترافیک است . بسیاری از گلوگاهها بدلیل تصرف حریم جاده ها توسط کسب و کارها است که سالهاست هیچ برخوردی نمیشود.
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
1
1
پاسخ
متاسفانه پلیس راه اصلی ترین وظیفه خودش را فراموش کرده یک شب ما تا صبح در همین گردنه امزاده هاشم گیر افتادیم و عاقبت از یک کوره راه رفتیم به سختی رفتیم جاده فیروز کوه . بعد هم که به پلیس راه اعتراض کردیم. گفت: از نظر ما راه بازه ... گفتم همه اینها که میبینید دارند برمیگردن چون راه بسنه است. بهترین راه اینستکه از یک شهر راننده را به مسیر دیگری هدایت کنند که نمی کنند .
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
2
پاسخ
پلیس چاره ای جز تکذیب نداره چون دهها طور زیر سوال میره ولی فکر جالبی بوده
