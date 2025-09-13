یادداشت اعتراضی روسیه به ایران

کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با حضور در گفتگوی ویژه خبری به موضوع "توسعه روابط ایران و روسیه؛ فرصت‌ها و چالش‌ها" پرداخت و به سوالت در این رابطه پاسخ داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، جلالی در ابتدا درباره هفته اصفهان و این نماد بسیار بزرگ گفت: اصفهان یک نماد بسیار بزرگی است از تمدن کهن ایرانی و همانطور که شما اشاره کردید با شهر سن پترزبورگ روسیه هم خواهرخواندگی دارند و رفت و آمدهایی بین اصفهان و سن پترزبورگ است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی، مواضع روسیه چگونه بود، مواضع روسیه در دفاع مقدس ۱۲ روزه را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی علیه ایران، در همان روز اول شاهد بودیم که روسیه مواضع بسیار محکم و قوی را علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کرد. سه بیانیه وزارت امور خارجه روسیه داد و همین طور در شورای امنیت سازمان ملل متحد مواضعی را که روسیه در آن شورای امنیت اتخاذ کرد کاملا مواضع مشخصی است.

جلالی افزود: همین طور در آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، روز اول جنگ بود که تقاضا کردند که آقای پوتین با آقای پزشکیان گفتگوی تلفنی داشته باشند. گفتگوی تلفنی داشتند. روز دوم جناب آقای عراقچی وزیر محترم امور خارجه گفتگوی تلفنی با آقای لاوروف داشتند و همین طور ارتباطات ما با هم برقرار بود که در همین حین آقای عراقچی روز دوشنبه‌ای که سه شنبه این جنگ خاتمه یافت آمدند به مسکو و باآقای پوتین ملاقات داشتند و همین طور در روزهای بعد از آن آقای لاریجانی تشریف آوردند باز ایشان هم با آقای پوتین ملاقات داشتند. وزیر دفاع ما تشریف آوردند تعاملات ما کاملا تعاملات منطقی است و برقرار است.

سفیر ایران در روسیه در پاسخ به این پرسش که چرا تبلیغات ضد روسی چه در فضای سیاسی و چه در فضای رسانه‌ای وجود دارد گفت: در دنیایی زندگی می‌کنیم که غرب و دیدگاه و رویکرد غرب را کاملا دیدیم. غرب هم قبل از انقلاب نسبت به مردم ایران جفا کرد، با جانبداری یکجانبه از رژیم دیکتاتوری پهلوی و هم بعد از انقلاب رویکرد آن کاملا مشخص است در تفرقه افکنی. در جنگ تحمیلی که بر ما تحمیل کردند تا حتی ساقط کردن هواپیمای مسافربری ما و بعد تحریم‌ها و تهدیدها و تقریبا هر روز ما با این ادبیات مواجه بودیم.

وی ادامه داد: در این بین دو تا اتفاق دارد می‌افتد که این دو تا اتفاق را باید با هوشمندی به آن دقت بکنیم. اتفاق اول این است که امروز ما داریم می‌بینیم که یک نوع نظم جدیدی را در دنیا خواهان هستند که این نظم تشکیل بشود. من نمی‌خواهم بگویم اکنون این نظم شکل گرفته یا خیلی بزرگنمایی بکنیم، ولی داریم می‌بینیم مثلا چرا غربی‌ها اینقدر نسبت به شانگهای موضع دارند! چرا نسبت به بریکس موضع دارند! چرا نسبت به سازمان‌های اینگونه‌ای که در دنیا تشکیل می‌شوند موضع دارند! دلیل آن این است که آنها می‌خواهند این هژمونی غرب کاملا باقی بماند.

جلالی خاطرنشان کرد: الان نگاه می‌کنیم که کشورهایی مثل چین، مثل روسیه، حتی شما اخیرا کشور هند را هم دارید می‌بینید و کشور برزیل و برخی از کشورهای دیگر که این‌ها دارند در کنار همدیگر قرار می‌گیرند. ملت‌ها هم از این نوع افتضاحاتی که در دنیا غرب بوجود آورده خسته شدند. آنچه که ما در غزه داریم می‌بینیم بحث اسرائیل نیست، این صحنه کاملا نشان می‌دهد که معیارهایی که غرب مطرح می‌کند معیارهایی است که بر اساس یک نگاه خودخواهانه شکل گرفته است.

وی تاکید کرد: در این جا دارند تلاش می‌کنند که این سازوکار جدیدی که در دنیا دارد شکل می‌گیرد، نظم جدیدی که در دنیا دارد شکل می‌گیرد، این عملا نتواند مستقر بشود و جمهوری اسلامی ایران با روسیه و چین و هند و کشورهای دیگر این اتحاد را نتوانند بوجود بیاورند.

سفیر ایران در روسیه بیان کرد: نکته دوم برمی‌گردد به دنیای امروز، دنیای امروز را شما اگر نگاه کنید؛ ما عملا با غربی‌ها که خیلی ارتباطی نداریم، روابط مان روابط در حد گفت‌وگوهای انتقادی و همین چیزهایی است که الان برقرار است. خود غرب دارد مدیریت می‌کند که جمهوری اسلامی ایران منزوی بشود باسایر کشورها هم نتواند ارتباط برقرار کند. این طراحی غرب است.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه مردم ما کاملا حس کردند که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و غرب یک جنگ کاملا تحمیلی را علیه ملت ایران انجام دادند با هدف تجزیه ایران، نه این که بعد هم اگر نظام را هم تغییر دادند ایرانی باقی بماند. این کاملا روشن است. در همان زمانی که مردم مستحکم می‌گفتند مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل یک دفعه یک عزیزی برادری، یک توئیتی می‌زند. فکر کنم روز چهارم پنجم جنگ بود مبنی بر این که چرا روسیه به ما سوخو ۳۵ نداد؟ و چرا روسیه اس ۴۰۰ نداد؟ یک برادر بزرگوار دیگری همین توئیت را ری توئیت می‌کند یک باره ادبیات این‌ها می‌خواهند به سمت دیگری بروند. من با آن برادر صحبت کردم و گفتم که به هر حال ببینید، چون خود شما هم در خارج از کشور زندگی می‌کنید می‌خواهید فشار روانی را روی آمریکا و اسرائیل کم کنید.

جلالی ادامه داد: این توئیتی که زده شده برای کم کردن فشار روانی است. می‌خواهید به ملت ایران بگویید ملت ایران فقط دشمن شما آمریکا و اسرائیل نیست ببینید روسیه هم دشمن شما است و به شما کمک نمی‌کند و کاری هم انجام نمی‌دهد. گفتم این نکته اول، نکته دوم، تلاش شما بر این است که ما را وادار به واکنش بکنید بیاییم اسرار روابط را در ابعاد نظامی و ... این‌ها را بگشاییم و بگوییم این کار را هم نمی‌کنیم، چون این‌ها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد؛ اما فقط یک نکته‌ای به ایشان گفتم، شاید در سوال شما باشد گفتم اصلا شما بدانید که ایران هیچگاه تقاضای اس ۴۰۰ از روسیه نکرده است.

جلالی درباره ابهاماتی که در محافل رسانه‌ای و سیاسی مطرح است سطح همکاری‌های نظامی، اس ۴۰۰ و موضوعات اطلاعات پدافندی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و اظهار داشت: آنچه که گفته شد، توئیت آن بزرگوار این بود که چرا اس ۴۰۰ نداد؟ و چرا سوخو ۳۵ نداد؟ این چیز خوبی نیست، یک عزیزی آمد گفت که سه روز قبل از جنگ، نتانیاهو زنگ می‌زند به آقای پوتین و می‌گوید که ما می‌خواهیم عملیات را شروع کنیم. این کاملا کذب بود. شما می‌دانید وزارت خارجه روسیه دو صفحه اعتراض به این جملات این عزیز بزرگوار به ما یادداشت داد که شما بر اساس چه مستندی این را گفتید؟ من به عنوان سفیر نمایندگان نظامی که در سفارت تشریف دارند و نمایندگان نظامی روسیه در داخل ایران، همه را ما تفحص کردیم. آخر چنین چیزی بود کسی سه روز قبل به ما اطلاع داد؟ مطلقا چنین چیزی نبود و حتی روس‌ها گفتند اگر شما این حرفی که زدید این خلاف است، چون شهروندان ما هم می‌گویند چرا سه روز قبل اگر بود به ما اطلاع داده نشد که ما بتوانیم خودمان را مثلا صیانت کنیم.

وی افزود: دوباره دیدیم یک بزرگوار دیگری آمد در تلویزیون از همکاران دوست داشتنی سابق ما که من بعدا به ایشان زنگ زدم و اعتراض هم کردم. ایشان آمد گفت که شب واقعه نتانیاهو زنگ زد به آقای پوتین و گفت کار جمهوری اسلامی تمام است. در حالی که چنین چیزی نبود. این هم خلاف واقعه است. یعنی من به آن دوست عزیزمان شوخی کردم گفتم یا نتانیاهو به شما گفته یا آقای پوتین به شما گفته یا جعل خبر است. بالاخره ما چنین خبری را نداریم. عزیز دیگری آمدند گفتند که نظام پدافندی ما را روس‌ها لو دادند. این تحلیل است یا اطلاع است؟ فرمودند هم اطلاع است هم تحلیل است. این خیلی حرف بزرگی است، یعنی در روابط کشور که امروز ما اساسا روابط مان با روسیه در حال گسترش است گفت‌وگوهای سطح بالا با همدیگر داریم، مطرح کردن این موضوع خیلی بد است.

سفیر ایران در ادامه توضیح داد: یا همان عزیز بزرگوار باز آن سخن را تکرار کرد که اس ۴۰۰ به ما ندادند. بنده به شما می‌گویم یک نفر یک سندی بیاورد که جمهوری اسلامی ایران تقاضای اس ۴۰۰ کرده باشد، ما تقاضای اس ۴۰۰ نکردیم و خود روس‌ها هم به ما گفتند که شما دارید در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود! در کجا شما آمدید خریدار اس ۴۰۰ باشید که ما اس ۴۰۰ ندادیم؟ به نظر من این روندی که وجود دارد به نفع کشور نیست. قبلا هم عرض کردم ما روسوفیل نیستیم و آنگولوفیل هم نیستیم. ما قربانی و سرباز منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و کشورمان و مردم مان هستیم ما باید منافع ملی مان را پیگیری کنیم.

وی تصریح کرد: در روابط هم قائل نیستیم که ما باید به این طرف تمایل داشته باشیم یا آن طرف، نه واقعا جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها امام بزرگوار، مقام معظم رهبری که بارها فرمودند که ما می‌خواهیم روابط متوازن با همه دنیا داشته باشیم. شما سخنرانی مقام معظم رهبری را در سمینار سفرا یکی دو سال پیش نگاه کنید، دو سه سال پیش بود ایشان حتی در مورد اروپا هم فرمودند شما بروید گفت‌وگو داشته باشید، ارتباط داشته باشید. ما روابط مان منحصر به یک کشور یا دو کشور نیست، اما در دنیای فعلی الان نگاه کنید، ما در موقعیتی قرار داریم که مثلا بحث اسنپ بک مطرح می‌شود یا بازگشت تحریم‌ها مطرح می‌شود، در وضعیت فعلی ما باید با چه کسانی ائتلاف کنیم؟ و آیا این ائتلاف شکنی به نفع منافع ملی کشور است؟ یا نیست؟ اگر نیست چرا ما این مسیر را داریم پیگیری می‌کنیم.

جلالی افزود: این به این معنی نیست که روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه یا با چین دارای هیچگونه نقدی نیست، نه من خودم الان سفیر هستم اگر شما یک زمانی مثلا قرار بود بیاییم در یک جایی بنشینیم نقد کنیم خود من برای شما نقد می‌کنم که خیلی جاها بله، ما انتظاراتی داشتیم توقعاتی داشتیم یا می‌شد روابط را بهتر پیش برد. کما این که شما اگر با روس‌ها هم بروید صحبت کنید همین را مطرح می‌کنند. روابط اینگونه نیست که در آن نقد وجود نداشته باشد، اما نباید ما روابط را از بنیان بخواهیم فلج کنیم.

سفیر ایران در روسیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی روسیه چیست، گفت: در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به روس‌ها چراغ سبز بسیار زیادی از غرب نشان داده شد و این‌ها و این‌ها خودشان می‌گویند بارها این را شنیدم از مقامات که ما به سمت غرب می‌دویدیم، سراسیمه می‌دویدیم، شما دیگر دیدید فروپاشی شوروی، صف مک دونالد، رفتن به طرف غرب، سیاست‌هایی که آقای یلتسین در پیش گرفته بود در نگاه به غرب و حتی سیاست‌هایی که بعد از آن هم آقای پوتین داشت؛ سیاست ایشان این بود که با غرب باید تعامل کرد و به سمت غرب رفت ما در آن زمان چه کار می‌کردیم؟ ما بیشترین هزینه را پرداختیم در تقابل با غرب، در تقابل با ناتو.

وی افزود: این که امروز در جنوب روسیه ناتویی وجود ندارد بخش زیادی از آن هزینه‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران پرداخت. در یک مقطعی روس‌ها می‌گویند ما به ماهیت غرب پی بردیم، برخلاف شما، مثلا شاید ما را حتی جوان هایمان هم بگویند که شما که با غرب خیلی تعامل نکردید، لذا چطوری مثلا در مورد غرب قضاوت می‌کنید؟ من خیلی وقت‌ها در صحبت‌هایی که دارم می‌گویم باشد فرض کنید ما تعامل نکردیم و از اول آمدیم گفتیم مرگ بر آمریکا، ولی یک کشوری هست در دنیا که قدرت بزرگی است و بسیار تعاملگرایانه با غرب کار کرد.

جلالی ادامه داد: شما ببینید حتی از ۲۰۱۴ که ماجرای اوکراین بوجود می‌آید، در رفتار روسیه دو تا مسیر را پی گرفت. یک مسیر این بود که ما با غرب تعامل کنیم به نتیجه برسیم، جنگ نکنیم، این را به نظر من از ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ روسیه پیمود. در کنار آن یک سناریویی داشت بعنوان این که من آماده بشوم برای جنگ، شاید جنگ شد، لذا اقتصادش را مقاوم کرد و ...، من نمی‌خواهم وارد این بحث بشوم، این بحث خیلی بحث کلانی است پس در یک جایی ما با روسیه به یک جمع بندی رسیدیم در کنار همدیگر قرار گرفتیم. این کنار هم قرار گرفتن ما یک امری نبود که یک طرف به طرف دیگر آوانس بدهد و یا کوتاه بیاید. اصلا بحث‌هایی که گاهی اوقات در رسانه‌ها مطرح می‌شود که نشأت گرفته ازیک نوع خود تحقیری است این در مقابل روسیه و چین که بعضی‌ها خودشان را تحقیر می‌کنند و یا کشور را متهم می‌کنند، این غلط است.

وی تاکید کرد: ما به این نقطه رسیدیم که این رفتار غرب دیگر رفتار قابل تحملی نیست. همان نتایجی که جمهوری اسلامی ایران از رفتار دوگانه غرب و آمریکا گرفت، روس‌ها و چینی‌ها و امروز هندی‌ها و خیلی‌های دیگر به همین جمع بندی رسیدند. این موجب شد که ما را در کنار همدیگر قرار بدهد. این که جمهوری اسلامی ایران عضو بریکس بشود این که جمهوری اسلامی ایران عضو شانگهای بشود این که جمهوری اسلامی ایران بیاید در اتحادیه اقتصادی اورسیا عضو ناظر بشود همه این‌ها برگرفته از این است که مواضع جمهوری اسلامی ایران و مواضع روسیه خصوصا در عرصه بین المللی بسیار به همدیگر نزدیک شدند.

سفیر ایران در ادامه در روسیه با اشاره به سازوکار بازگشت تحریم‌ها گفت: اثر روانی اسنپ‌بک که این روزها مطرح می‌شود، از واقعیت آن بیشتر است.

وی با تشریح مواضع روسیه در قبال اسنپ‌بک تاکید کرد روس‌ها از همان ابتدا با اسنپ‌بک مخالف بودند و الان هم مخالفت خود را در مجامع بین المللی اعلام می‌کنند.

جلالی روابط اقتصادی ایران و روسیه را پایدار و مناسب ارزیابی کرد و گفت:همکاری‌های روسیه و ایران در زمینه‌ های مختلف اقتصادی از جمله کریدور شمال-جنوب و انتقال گاز از مسیر ایران با جدیت در حال انجام است.

