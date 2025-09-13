En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت آپارتمان در شرق و غرب تهران+جدول

قیمت پیشنهادی آپارتمانی ۱۹ساله در تهرانپارس شرقی به صورت میانگین ۷۱میلیون تومان در متر مربع است در حالی که قیمت پیشنهادی آپارتمان نوساز در این محله بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در متر مربع است.
کد خبر: ۱۳۲۸۰۸۳
| |
494 بازدید
|
۱

قیمت آپارتمان در شرق و غرب تهران+جدول

سنجش فایل‌های آنلاین ارائه شده به بازار در دو منطقه پرتقاضای شرق و غرب تهران نشان می‌دهد، متوسط «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌های در نوبت فروش دو منطقه ۴ و ۵ پایتخت، ۱۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در هر متر مربع است.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد از فایل‌های ارائه شده به بازار، متوسط «قیمت پیشنهادی» واحدهای مسکونی در منطقه ۴ تهران، ۱۱۵ میلیون و ۴۰۰هزار تومان در هر متربع و این رقم برای منطقه ۵، متر مربعی ۱۳۳ میلیون و ۳۰۰هزار تومان است. براساس داده‌های موجود، آپارتمان‌های نوساز بالاترین قیمت را به خود اختصاص می‌دهند که محله اباذر در منطقه ۵ با متوسط قیمت پیشنهادی ۱۸۷ میلیون تومان در هر متر مربع و محله هروی در منطقه ۴ با متوسط قیمت پیشنهادی ۱۸۲ میلیون تومان گران‌ترین آپارتمان‌ها در فایل‌های مورد بررسی هستند.

در مقابل، آپارتمان‌های کهنسال بالای ۱۵سال ساخت، پایین‌ترین رنج قیمتی را دارند. به‌طوری که قیمت پیشنهادی آپارتمانی ۱۹ساله در تهرانپارس شرقی به صورت میانگین ۷۱میلیون تومان در متر مربع است در حالی که قیمت پیشنهادی آپارتمان نوساز در این محله بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در متر مربع است.
 

قیمت آپارتمان در شرق و غرب تهران+جدول

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت مسکن مسکن شرق تهران غرب تهران قیمت آپارتمان آپارتمان نوساز خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت آپارتمان‌ لوکس در شمال پایتخت+ جدول
ادامه ثبات قيمت مسکن تا نيمه سال آينده
قیمت آپارتمان های «زیر قیمت» در مناطق تهران + جدول
قیمت آپارتمان نوساز در مناطق مختلف تهران
ایرنا: جهش ۸ برابری قیمت مسکن در دولت روحانی
قیمت آپارتمان های فروشی در شهرک اکباتان+ جدول
قیمت جدید آپارتمان‌های نقلی در پایتخت
در بازار مسکن غرب پایتخت چه خبر است؟
قیمت آپارتمان نوساز در مناطق ۴ و ۵ تهران
لیست قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران
مسکن در پایتخت جدید ایران چند است؟
قیمت‌های جدید مسکن در تهران
قیمت عجیب اجاره خانه در شمال تهران
خرید خانه با سرمایه کم / قیمت آپارتمان‌های نقلی در مناطق مختلف تهران
قیمت آپارتمان‌های نوساز در مناطق مختلف تهران
قیمت آپارتمان‌های نوساز در هفته پایانی اسفند
نرخ انواع آپارتمان در شرق تهران
سیاست‌های غلط مسکن را به رکود کشاند
آپارتمان‌های قدیمی ساز شرق تهران هم لاکچری شدند
چرا مسکن گران است؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
0
پاسخ
قیمت آپارتمان در بهترین نقطۀ اصفهان: متری پنجاه میلیون تومن!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۱۸۲ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۷ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۶۶ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۹ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۵ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZUh
tabnak.ir/005ZUh