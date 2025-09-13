قیمت آپارتمان در شرق و غرب تهران+جدول

سنجش فایل‌های آنلاین ارائه شده به بازار در دو منطقه پرتقاضای شرق و غرب تهران نشان می‌دهد، متوسط «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌های در نوبت فروش دو منطقه ۴ و ۵ پایتخت، ۱۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در هر متر مربع است.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد از فایل‌های ارائه شده به بازار، متوسط «قیمت پیشنهادی» واحدهای مسکونی در منطقه ۴ تهران، ۱۱۵ میلیون و ۴۰۰هزار تومان در هر متربع و این رقم برای منطقه ۵، متر مربعی ۱۳۳ میلیون و ۳۰۰هزار تومان است. براساس داده‌های موجود، آپارتمان‌های نوساز بالاترین قیمت را به خود اختصاص می‌دهند که محله اباذر در منطقه ۵ با متوسط قیمت پیشنهادی ۱۸۷ میلیون تومان در هر متر مربع و محله هروی در منطقه ۴ با متوسط قیمت پیشنهادی ۱۸۲ میلیون تومان گران‌ترین آپارتمان‌ها در فایل‌های مورد بررسی هستند.

در مقابل، آپارتمان‌های کهنسال بالای ۱۵سال ساخت، پایین‌ترین رنج قیمتی را دارند. به‌طوری که قیمت پیشنهادی آپارتمانی ۱۹ساله در تهرانپارس شرقی به صورت میانگین ۷۱میلیون تومان در متر مربع است در حالی که قیمت پیشنهادی آپارتمان نوساز در این محله بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در متر مربع است.

