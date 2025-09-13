En
افزایش ۴۷ درصدی هزینه غذای دانشجویی در سال جدید

با وجود اینکه شاید تصور شود که قبولی در دوره روزانه به معنی تحصیل کاملاً رایگان خواهد بود، اما نگاه به هزینه‌هایی که دانشجو ملزم به پرداخت آن است، خط بطلانی بر این باور می‌کشد. رشد ۴۷ درصدی و ۵۷ درصدی قیمت غذا و اجاره‌بهای خوابگاه در سال تحصیلی جدید نشان می‌دهد که دانشجویان از حالا باید بیش از گذشته به فکر هزینه‌های تحصیلی خود باشند.
بر اساس نرخ غذایی که امسال از سوی سازمان امور دانشجویان منتشر شده، دانشجو باید برای خرید غذای کم‌هزینه ۱۱ هزار تومان، متوسط ۱۷ هزار تومان و پرهزینه هم ۲۲ هزار تومان هزینه کند. ارقامی‌که در قیاس با سال گذشته با رشد ۴۷ درصدی همراه بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، از مهر ماه دانشگاه‌ها میزبان حضور دوباره دانشجویان در مقاطع مختلف می‌شوند و در این میان هم نودانشجویان وارد کلاس‌های دانشگاه‌ها می‌شوند تا اولین حضورشان را در فضای آموزش عالی کشور تجربه کنند. در بین اینان، دانشجویان خوابگاهی‌ها هم حضور دارند و اگر جزو آن دسته از دانشجویانی باشند که در دوره روزانه قبول شده باشند، دانشگاه‌ها باید بخش قابل توجهی از هزینه آنها یعنی غذا و اجاره خوابگاه را تامین کند.

با وجود اینکه شاید تصور شود که قبولی در دوره روزانه به معنی تحصیل کاملا رایگان خواهد بود، اما نگاه به هزینه‌هایی که دانشجو ملزم به پرداخت آن است، خط بطلانی بر این باور می‌کشد. دیدگاهی که حالا دیگر خود دانشجویان هم به آن رسیده‌اند و به همین دلیل است که بخش قابل توجهی از دانشجوی امروز تلاش می‌کند که در کنار تحصیل، خودش را به بازار کار برساند تا بتواند نیاز‌های مالی‌اش را مرتفع کنند.

از سوی دیگر رشد ۴۷ درصدی و ۵۷ درصدی قیمت غذا و اجاره‌بهای خوابگاه در سال تحصیلی جدید نشان می‌دهد که دانشجویان از حالا باید بیش از گذشته به فکر هزینه‌های تحصیلی خود باشند. هزینه‌هایی که تنها بخشی از سبد هزینه‌کرد دانشجو محسوب می‌شوند؛ چراکه علاوه بر هزینه‌کرد برای خورد و خوراک و اسکان، دانشجو باید هزینه‌هایی مانند رفت و آمد، خرید کتاب و دیگر اقلام آموزشی بپردازد که در این گزارش نگاهی جزئی‌تر به هر کدام از آنها داشته‌ایم.

کمترین قیمت غذای دانشجو در یک ترم، بیش از ۱۱ میلیون تومان تمام می‌شود

بر اساس نرخ غذایی که امسال از سوی سازمان امور دانشجویان منتشر شده، دانشجو باید برای خرید غذای کم‌هزینه ۱۱ هزار تومان، متوسط ۱۷ هزار تومان و پرهزینه هم ۲۲ هزار تومان هزینه کند. ارقامی‌که در قیاس با سال گذشته با رشد ۴۷ درصدی همراه بوده؛ چرا که سال قبل دانشجو برای خرید غذای کم‌هزینه باید ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برای پرهزینه هم ۱۵ هزار تومان هزینه می‌کرد.

شاید در نگاه اول هزینه ۱۱ و در بالاترین حالت ۲۲ هزار تومانی برای غذای دانشجویی، رقم بسیار ناچیزی باشد، اما وقتی با یک حساب سرانگشتی بخواهیم، هزینه خورد و خوراک دانشجو را برای یک ماه حساب کنیم آن وقت شرایط متفاوت می‌شود؛ چراکه در کمترین حالت یک دانشجو باید یک میلیون و ۴۵۸ هزار تومان و در بالاترین شرایط هم ۲ میلیون و ۳۰ هزار تومان تنها برای غذا هزینه کند!

اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به این مسئله داشته باشیم، باید عنوان کرد بدون در نظر گرفتن روز‌های جمعه که غذا به دانشجوی خوابگاهی تعلق نمی‌گیرد، دانشجو برای ۲۶ روز دیگر ماه، با احتساب هزینه صبحانه (که هزینه آن با نرخ ۱۱ هزار تومانی لحاظ می‌شود) و اگر دانشجو در طول ماه بخواهد از نرخ غذای کم‌هزینه استفاده کند، باید درمجموع ۸۵۸ هزار تومان برای سه وعده غذایی‌اش بپردازد.

رقمی که با احتساب دو وعده غذای پرهزینه و صبحانه، به یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان خواهد رسید. وقتی این ارقام را در کنار هزینه غذا برای روز جمعه قرار می‌دهیم با فرض اینکه به صورت میانگین دانشجو ۴۵۰ هزار تومان هزینه هر ۳ وعده صبحانه، ناهار و شامش را بدهد، با احتساب ۴ جمعه در یک ترم به ۱۱ میلیون و ۴۳۲ هزار تومان و ۱۳ میلیون تومان و ۷۲۰ هزار تومان می‌رسد.

