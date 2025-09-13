En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اولین زن در رأس دولت نپال

رئیس جمهور نپال، سوشیلا کارکی رئیس سابق دیوان عالی کشور را به عنوان نخست وزیر موقت و اولین زنی که ریاست دولت این کشور در رشته کوه‌های هیمالیا را بر عهده گرفته است، منصوب کرد.
کد خبر: ۱۳۲۸۰۷۱
| |
3 بازدید
اولین زن در رأس دولت نپال

کارکی که در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به عنوان تنها رئیس زن دیوان عالی نپال فعالیت می‌کرد، چهره‌ای محبوب است و در مراسمی کوچک که روز جمعه از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، توسط رام چاندرا پودل رئیس جمهور این کشور در محل اقامت ریاست جمهوری سوگند یاد کرد. سیاستمداران، مقامات و دیپلمات‌های خارجی دعوت شده به این مراسم به او تبریک گفتند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ کارکی ۷۳ ساله، به خاطر موضعش علیه فساد در دولت در دوران تصدی خود به عنوان رئیس دیوان عالی مشهور شد. برخی از قانونگذاران درآوریل ۲۰۱۷ سعی کردند او را استیضاح کنند و او را به تعصب متهم کردند، اما این اقدام ناموفق بود و در آن زمان به عنوان حمله به قوه قضائیه مورد انتقاد قرار گرفت.

تظاهرات خیابانی در نپال که از روز دوشنبه در کاتماندو پایتخت این کشور به دلیل فیلتر شدن رسانه‌های اجتماعی آغاز شد، به سرعت به خشونت کشیده شد و معترضان به ساختمان‌های دولتی حمله کردند و پلیس به سمت معترضان آتش گشود. اگرچه این ممنوعیت لغو شد، اما ناآرامی‌ها به دلیل نارضایتی‌های گسترده‌تر ادامه یافت و ده‌ها هزار معترض به پارلمان، اقامتگاه ریاست جمهوری و مشاغل حمله کرده و آن‌ها را به آتش کشیدند.

این خشونت‌ها باعث شد که خادگا پراساد اولی نخست وزیر نپال روز سه‌شنبه استعفا دهد و از محل اقامت رسمی خود فرار کند. ارتش نپال سه‌شنبه شب کنترل پایتخت را به دست گرفت و مذاکراتی را بین معترضان، ارتش و رئیس جمهور بر سر ایجاد یک دولت موقت آغاز کرد.
پلیس روز جمعه اعلام کرد که خشونت‌ها در طول هفته گذشته حداقل ۵۱ کشته بر جای گذاشته است.
بسیاری از قربانایان، معترضانی بودند که در اثر شلیک پلیس کشته شدند و برخی دیگر زندانیانی بودند که سعی در فرار از زندانی در کاتماندو داشتند. پلیس اعلام کرد که سه افسر پلیس نیز در میان کشته‌شدگان هستند.


ارتش از اواخر سه‌شنبه مقررات منع رفت و آمد را در پایتخت اعمال کرده است و به ساکنان چند ساعت در روز فرصت داده می‌شود تا برای خرید غذا و مایحتاج از خانه‌های خود خارج شوند، در حالی که سربازان از خیابان‌های کاتماندو محافظت می‌کنند.


این تظاهرات که اعتراض نسل زد نام گرفته است در آغاز به دلیل ممنوعیت کوتاه مدت رسانه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک، ایکس و یوتیوب آغاز شد که دولت در ابتدا اعلام کرده بود این رسانه‌ها حاضر به ثبت نام در سیستم نظارتی دولتی نشده‌اند.


اما این اعتراضات خیلی زود به بازتابی از نارضایتی گسترده‌تر تبدیل شد. بسیاری از جوانان نپال از آنچه «بچه‌های» رهبران سیاسی مینامند و از سبک زندگی لوکس لذت می‌برند، در حالی که اکثر جوانان برای یافتن کار با مشکل مواجه هستند، خشمگین هستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نپال اعتراض خبر فوری کاتماندو دیوان عالی کشور وشیلا کارکی نخست وزیر زن
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درگیری پلیس نپال با معترضان
کارگران نپال
روستایی که ساکنان آن فقط یک کلیه دارند!
ناپدید شدن هواپیمای نپالی با ۲۲ سرنشین
رییس دیوان عالی کشور: ذات آمریکا بدعهدی است
اجرای حکم «پخشان عزیزی» متوقف شد
اولین نخست‌وزیر زن ایتالیا کابینه تشکیل می‌دهد
جان باختگان سقوط هواپیمای نپالی به ۴۰ نفر رسید
هشدار امنیتی بالا در نپال در پی وقوع انفجارهای پایتخت
هتلی در بلندترین قله دنیا
احتمال تغییر ارتفاع قله اورست
در نپال موارد جدید ابتلا به کرونا، ۱۲۰۰ برابر شده است
کشاورزی در نپال
سلطان سکه به حکم اعدام اعتراض کرد
تلفات رانش زمین در نپال به 156 نفر رسید
صدور دستور پیگیری اعتراض داوطلبان کنکور
سقوط اتوبوس به رودخانه ای در نپال
شکارچیان عسل
کشته‌های سقوط هواپیمای نپال دو نفر اعلام شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۴۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZUV
tabnak.ir/005ZUV