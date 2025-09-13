فال حافظ برای امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴

رسم و راه پرهیزگاری را ما خوب می دانیم اما با بخت گمراه که نمی گذارد تقوی پیشه کنیم، چه می توان کرد؟

* ای حافظ چرا ناله سر می دهی؟ اگر وصال محبوب را می جویی، باید برای عشق جانان، گاه و بیگاه خون بخوری و رنج بکشی تا محبوب نظری کند.

حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.

۲- در راهی، کاری و عشقی گام نهاده ای که اگر با متانت و حوصله و درایت عمل نکنی، عاقبتی وخیم در بر خواهد داشت. عجب اینکه شما اهل خطر و ریسک هستید و همیشه به دنبال جنجال آفرینی می باشید. پس باید هوشیارانه عمل کنید.

۳- این نیت اگر همراه با درایت انجام نگیرد، خطر آفرین خواهد بود. پس به یکی از مشاهد متبرکه بروید و با دعا و نذری که خواهید کرد، گشایش بسیار حاصل می شود. واهمه نداشته باشید. به خداوند توکل کنید. خود و او را به دست قضا و قدر بسپارید. به شرط آنکه خیلی آرام و با فکر و دقت حرکت کنید.

۴- پنج چیز است که خداوند مرتکب آن را زود کیفر می دهد:

• ستم

• خیانت

• بد رفتاری با پدر و مادر

• بریدن از خویشاوندان

• حق نشناسی

۵- به زودی خوابی خواهید دید که بر رنگین کمان سوار شده اید. تعبیرش اینکه سختی ها را پشت سر می گذارید و زمان شادی و موفقیت فرا می رسد و از خشم حسودان نجات می یابید. اخبار غیر مترقبه ای خواهید شنید. سفر بسیار خوبی در انتظار شماست. یکی از برنامه های شما عملی نمی گردد زیرا شما نمی دانید اجرای آن به صلاح خانواده و کار شما نیست. حتماً از حسودان بویژه شخصی چاق با سری کم مو و بینی درشت بر حذر باشید.

۶- خود را لوس کردن و بیمار نشان دادن، موجب دلسردی و پشیمانی می شود.

۷- بدترین درد اضطراب و وسواس می باشد. سعی کنید خود را به بیخیالی بزنید.

۸- موسیقی، تفریح و گردش را برایتان توصیه می کنم.

۹- گردش در اینترنت و خواندن مطالب در موبایل را دوست دارید. به زودی اوضاع شما تغییر کلی خواهد کرد که به نفع شماست.