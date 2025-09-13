En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فال حافظ برای امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴

انسانی صادق هستی و در راه عشق و محبت هر رنجی را پذیرایی. سر به لاک خود داری ولی همیشه از بخت کوتاه خود گله مندی.
کد خبر: ۱۳۲۸۰۵۹
| |
3 بازدید
فال حافظ برای امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴

گر تیغ بارد در کوی آن ماه
گردن نهادیم الحکم لله
آیین تقوا ما نیز دانیم
لیکن چه چاره با بخت گمراه
ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم
یا جام باده یا قصه کوتاه
من رند و عاشق در موسم گل
آن گاه توبه استغفرالله
مهر تو عکسی بر ما نیفکند
آیینه رویا آه از دلت آه
الصبر مر و العمر فان
یا لیت شعری حتام القاه
حافظ چه نالی گر وصل خواهی
خون بایدت خورد در گاه و بی‌گاه

تعبیر فال حافظ ۲۲ شهریور ۱۴۰۴

انسانی صادق هستی و در راه عشق و محبت هر رنجی را پذیرایی. سر به لاک خود داری ولی همیشه از بخت کوتاه خود گله مندی. شکوه ی بیهوده مکن و اگر زندگی با تو نمی سازد تو با زندگی بساز و بدان هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد و تو که رنج می بری حتما گنج نیز خواهی برد.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- حضرت حافظ در بیت دوم و آخر می فرماید:

  • رسم و راه پرهیزگاری را ما خوب می دانیم اما با بخت گمراه که نمی گذارد تقوی پیشه کنیم، چه می توان کرد؟

  • * ای حافظ چرا ناله سر می دهی؟ اگر وصال محبوب را می جویی، باید برای عشق جانان، گاه و بیگاه خون بخوری و رنج بکشی تا محبوب نظری کند.

    حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.

    ۲- در راهی، کاری و عشقی گام نهاده ای که اگر با متانت و حوصله و درایت عمل نکنی، عاقبتی وخیم در بر خواهد داشت. عجب اینکه شما اهل خطر و ریسک هستید و همیشه به دنبال جنجال آفرینی می باشید. پس باید هوشیارانه عمل کنید.

    ۳- این نیت اگر همراه با درایت انجام نگیرد، خطر آفرین خواهد بود. پس به یکی از مشاهد متبرکه بروید و با دعا و نذری که خواهید کرد، گشایش بسیار حاصل می شود. واهمه نداشته باشید. به خداوند توکل کنید. خود و او را به دست قضا و قدر بسپارید. به شرط آنکه خیلی آرام و با فکر و دقت حرکت کنید.

    ۴- پنج چیز است که خداوند مرتکب آن را زود کیفر می دهد:
    • ستم
    • خیانت
    • بد رفتاری با پدر و مادر
    • بریدن از خویشاوندان
    • حق نشناسی

    ۵- به زودی خوابی خواهید دید که بر رنگین کمان سوار شده اید. تعبیرش اینکه سختی ها را پشت سر می گذارید و زمان شادی و موفقیت فرا می رسد و از خشم حسودان نجات می یابید. اخبار غیر مترقبه ای خواهید شنید. سفر بسیار خوبی در انتظار شماست. یکی از برنامه های شما عملی نمی گردد زیرا شما نمی دانید اجرای آن به صلاح خانواده و کار شما نیست. حتماً از حسودان بویژه شخصی چاق با سری کم مو و بینی درشت بر حذر باشید.

    ۶- خود را لوس کردن و بیمار نشان دادن، موجب دلسردی و پشیمانی می شود.

    ۷- بدترین درد اضطراب و وسواس می باشد. سعی کنید خود را به بیخیالی بزنید.

    ۸- موسیقی، تفریح و گردش را برایتان توصیه می کنم.

    ۹- گردش در اینترنت و خواندن مطالب در موبایل را دوست دارید. به زودی اوضاع شما تغییر کلی خواهد کرد که به نفع شماست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فال فال روز فال حافظ تفال خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فال حافظ ۲۳ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ ۱۸ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴
فال حافظ ۲۱ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ ۲۴ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ 20 خرداد 1404
فال حافظ 25 تیر 1404
فال حافظ ۲۰ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ ۱۱ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ برای امروز ۲۲ تیر
فال حافظ 9 خرداد 1404
فال حافظ 4 خرداد 1404
فال حافظ 17 تیر 1404
فال حافظ 9 تیر 1404
فال حافظ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
فال حافظ 16 خرداد 1404
فال حافظ 11 خرداد 1404
فال حافظ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
فال حافظ 13 خرداد 1404
تفال به حافظ؛ امروز 10 خرداد ماه
سایر اخبار

فال حافظ امروز ۱۸ شهریور ۱۴۰۴

فال حافظ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴

فال حافظ برای امروز ۱۶ شهریور

فال حافظ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

فال حافظ ۱۴ شهریور ۱۴۰۴

فال حافظ برای امروز ۱۲ شهریور

ماجرای واژه جایگزین «کرانچی»/ این واژه مصوب شده!

فال حافظ شما برای امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۴

به‌جای «کرانچی» چه بگوییم؟

فال حافظ برای امروز شما ۹ شهریور

برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZUJ
tabnak.ir/005ZUJ