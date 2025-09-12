En
شوک در بازگشت لیگ؛ استقلال مغلوب هم‌نام خوزستانی/ اولین برد تراکتور با هت‌تریک

استقلال در بازگشت به لیگ برتر در دیدار خارج از خانه مقابل استقلال خوزستان شکست خورد و تراکتور نیز در تبریز با پیروزی پرگل، به اولین برد خود دست یافت.
شوک در بازگشت لیگ؛ استقلال مغلوب هم‌نام خوزستانی/ اولین برد تراکتور با هت‌تریک

هفته سوم لیگ برتر، پس از وقفه‌ای که بیش از دو هفته طول کشید، جنجالی آغاز شد و در دو مسابقه، شاهد ۴ اخراجی بودیم.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، لیگ برتر فوتبال ایران پس از تعطیلی ۱۶ روزه به دلیل فیفادی و حضور تیم ملی در مسابقات کافا، از امروز، جمعه ۲۱ شهریورماه با برگزاری دیدارهای هفته سوم پیگیری شد و در اهواز نتیجه غیرمنتظره‌ای رقم خورد.

استقلال خوزستان که از ساعت ۲۰ در ورزشگاه فولاد آره‌نا به مصاف استقلال تهران رفته بود، موفق شد همنام تهرانی خود را با تک‌گل محمد شریفی در دقیقه ۳۵ شکست دهد.

 استقلال تهران که در شروع لیگ تراکتور را در تبریز شکست داده بود، با ترکیبی پرستاره و سودای قهرمانی وارد میدان شده بود، اما نتوانست راهی به دروازه حریف جنوبی پیدا کند. تک گل شریفی کافی بود تا سه امتیاز حساس در اهواز بماند و نخستین شکست فصل برای آبی‌پوشان پایتخت رقم بخورد؛ شکستی که می‌تواند معادلات ابتدایی لیگ را به هم بریزد.

ترکیب ابتدایی استقلال خوزستان: امید افشین، محمد شریفی، حمید بوحمدان، امیرعلی صادقی، ابوالفضل کوهی، فیاضی میردورقی، سجاد دانایی، حجت احمدی، محمدمهدی احمدی، امیرحسین جلال‌وند، محمدرضا مهدی‌زاده. 

ترکیب ابتدایی استقلال: آنتونیو آدان، صالح حردانی، آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی، محمدحسین اسلامی، مهران احمدی، علیرضا کوشکی و محمدرضا آزادی.

حمید بوحمدان در دقیقه ۷۸ از استقلال خوزستان و رامین رضاییان در دقیقه ۵+۹۰ از استقلال، با کارت قرمز داور روبه‌رو شدند.

در دیگر دیدارهای امروز، تراکتور تبریز در خانه خود نمایش مقتدرانه‌ای داشت و با نتیجه پرگل ۴ بر یک آلومینیوم اراک را بدرقه کرد تا پس از دو هفته ناکامی، نشان دهد در این فصل هم می‌تواند یکی از مدعیان جدی بالای جدول باشد.

دوماگوی دروژدک، مهاجم کروات تراکتور با گل‌های دقایق ۹، ۱۹ و ۴۱ هت‌تریک کرد و رجی لوشکیا نیز در دقیقه ۶۲ گل چهارم تراکتور را به ثمر رساند. تنها گل آلومینیوم نیز در دقیقه ۴+۴۵ توسط بهروز نوروزی‌فرد وارد دروازه تیم تبریزی شد.

همچنین جدال فجرسپاسی شیراز و خیبر خرم‌آباد برنده‌ای نداشت و دو تیم در پایان به تساوی یک - یک رضایت دادند. فرشید اسماعیلی در دقیقه ۲۹ برای فجر و احسان حسینی در دقیقه ۶۰ برای خیبر گلزنی کردند.

دیدار گل‌گهر سیرجان و سپاهان هم با تساوی یک - یک خاتمه یافت. امید حامدی‌فر در دقیقه ۱۲ برای گل‌گهر گلزنی کرد و گل مساوی سپاهان نیز توسط انزو کریولی در دقیقه ۶۰ از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. در این بازی هم علی علیزاده از دقیقه ۲۴ اخراج شد و میزبان را ۱۰ نفره کرد و امید نورافکن در دقیقه ۷۲ با اخراج، باعث ۱۰ نفره شدن سپاهان شد.

استقلال استقلال خوزستان لیگ برتر مسابقات کافا خبر فوری شکست
