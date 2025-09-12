En
واکنش تند فعال سیاسی به گفتگوی مجری تلویزیون با وزیر

سید محمد صحفی: وقتی مجری بدون دانش سیاست‌خارجی مقابل وزیر خارجه می‌ایستد، گفت‌وگو قهوه‌خانه‌ای می‌شود نه چالشی!
سید محمد صحفی، فعال سیاسی در پستی چنین نوشته است: وقتی مجری بدون دانش سیاست‌خارجی مقابل وزیر خارجه می‌ایستد، گفت‌وگو قهوه‌خانه‌ای می‌شود نه چالشی!

