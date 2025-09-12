آیا طارمی در بازی برابر پانسرایکوس در ترکیب اصلی خواهد بود؟

حضور مهدی طارمی در المپیاکوس به یکی از مهمترین موضوعات فوتبالی یونان تبدیل شده و نگاهها به سمت او دوخته شده است. پرسش اصلی این روزها این است که آیا مهاجم ایرانی از همان بازی روز شنبه برابر پانسرایکوس در ترکیب اصلی به میدان خواهد رفت یا نه.
به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، وبسایت ردفریکس، رسانه نزدیک به المپیاکوس در گزارشی نوشته است: طارمی که اخیراً به المپیاکوس پیوسته، سرانجام نخستین حضورش در زمین تمرین رِنتی را تجربه کرد. او تا پیش از این تنها برای امضای قراردادش به یونان سفر کرده بود؛ سفری کوتاه که در همان روز ورودش، شامل امضا، عکسهای رسمی و بازگشت سریعش شد. حالا اما همهچیز متفاوت است و زمان کار و آمادهسازی فرا رسیده است.
در نخستین جلسه تمرینی، طارمی برنامهای اختصاصی را دنبال کرد. دلیل این تصمیم روشن است: او بهتازگی ۹۰ دقیقه کامل برای تیم ملی ایران مقابل ازبکستان بازی کرده و بدنش نیاز به ریکاوری و سازگاری با شرایط جدید داشت. با این حال، گزارشها از کمپ تمرینی امیدوارکنندهاند؛ طارمی از نظر بدنی در شرایط عالی است و کادر فنی مطمئن است که برای بازی حساس شنبه در دسترس خواهد بود.
برنامه باشگاه این است که مهاجم ۳۳ ساله بهتدریج وارد تمرینات گروهی شود تا هم از فشار بیش از حد جلوگیری شود و هم ریسک مصدومیت کاهش یابد. همهچیز نشان میدهد که مهدی در اوج آمادگی به میدان خواهد رفت.
مهاجم ایرانی تنها یک خرید ساده برای المپیاکوس نیست. او یک انتخاب استراتژیک است. طارمی در اروپا و بهویژه با پیراهن پورتو اعتبار ویژهای به دست آورده؛ مهاجمی که فقط گلزن نیست بلکه در خلق موقعیت، فشار به حریف و بازیسازی نیز توانمند است. همین ویژگیها باعث شده او پروفایل یک رهبر واقعی در زمین داشته باشد.
برای خوزه لوئیس مندیلیبار، سرمربی المپیاکوس، حضور طارمی به معنای داشتن گزینههای تاکتیکی بیشتر است. در شرایطی که تیم نیاز به دقت و آرامش در خط حمله دارد، این بازیکن میتواند تفاوت ایجاد کند. ترکیب او با سایر مهرههای باکیفیت المپیاکوس، چشماندازی تازه برای شیوه حمله تیم خواهد بود.
آمارهای طارمی بهخوبی نشان میدهد چرا باشگاه یونانی روی او حساب باز کرده است. «شاهزاده ایران» تاکنون در ۴۴۵ مسابقه باشگاهی، ۲۰۲ گل زده و ۱۰۱ پاس گل داده است. او همچنین در ۹۹ بازی ملی، ۵۷ گل برای ایران به ثمر رسانده است؛ کارنامهای درخشان که او را در جمع مهاجمان برتر قاره قرار میدهد.
طارمی علاوه بر توانایی گلزنی، قابلیت بازی در نقش دومین مهاجم یا مهاجم سایه را هم دارد. این موضوع کاملاً با دیدگاه تاکتیکی مندیلیبار هماهنگ است. سرمربی اسپانیایی از همان ابتدا در تماس تلفنی با طارمی توضیح داده بود که او را برای نقشی مشابه با مهاجم فصل گذشته تیمش میخواهد؛ یعنی مهاجمی که هم در عمق کار کند و هم بتواند به عرض زمین برود. پاسخ طارمی روشن بود: «این همان پستی است که دوست دارم بازی کنم.»
جالب اینکه طارمی پیشنهادهای مالی بهتری هم از سایر باشگاهها داشت، اما در نهایت پروژه المپیاکوس را انتخاب کرد؛ پروژهای که هم از نظر ورزشی جذاب بود و هم فرصتی جدید در فوتبال اروپا برایش فراهم میکرد.
انتظار میرود که زوج طارمی و ایوب الکعبی، مهاجم مراکشی المپیاکوس، در این فصل بارها کنار هم بازی کنند. البته در بازی شنبه احتمالاً این اتفاق از ابتدا رخ نمیدهد و سرمربی ترجیح خواهد داد در نیمه دوم این ترکیب را امتحان کند. با این حال، چیزی که قطعی به نظر میرسد حضور طارمی در فهرست تیم برای دیدار مقابل پانسرایکوس است.
در مجموع، هواداران المپیاکوس با ورود مهدی طارمی نهتنها یک گلزن تازهنفس به خدمت گرفتهاند، بلکه بازیکنی با تجربه بینالمللی، روحیه رهبری و قابلیتهای متنوع تاکتیکی در اختیار دارند. حالا همه منتظرند ببینند این «کیلر ایرانی» چگونه میتواند از همان هفتههای ابتدایی تاثیرش را در یونان بگذارد.
