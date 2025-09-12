سرانجام موتور تراکتور روشن شد

تراکتور و آلومینیوم اراک در جریان هفته سوم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸ امروز(جمعه) در ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با برتری چهار بر یک تراکتوری‌ها به اتمام رسید.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تراکتور با این برد ۴ امتیازی شد و رتبه چهارم جدول را به خود اختصاص داد. آلومینیوم بدون امتیاز چهاردهم است.

تراکتور ۴ - آلومینیوم ۱

داور: سید رضا مهدوی

زمان: جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴

مکان: ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تبریز

کارت زرد: محمد نادری و دراگان اسکوچیچ

کارت قرمز: -

گل اول تراکتور توسط دوماگوی دروژدک (دقیقه ۱۰): پاس استثنایی دانیال اسماعیلی‌فر باعث شد تا دوماگوی دروژدک در موقعیت تک به تک قرار بگیرد و او ضربه خود را از بالای سر خلیفه عبور داد تا نتیجه یک بر صفر شود.

گل دوم تراکتور توسط دوماگوی دروژدک (دقیقه ۲۲): در ابتدا دانیال اسماعیلی‌فر قصد داشت با پاس در عمق دروژدک را در موقعیت تک به تک قرار دهد اما دفاع آلومینیوم توپ را برگرداند. در ادامه مهدی ترابی صاحب توپ شد و با یک استارت سریع، توپ را به دوماگوی سپرد تا این بازیکن گل دوم را هم به ثمر برساند.

گل سوم تراکتور توسط دوماگوی دروژدک (دقیقه ۴۱): روی ارسال دیدنی مهدی هاشم‌نژاد دوماگوی دروژدک از تیر دوم موفق شد دروازه تیم آلومینیوم را برای سومین بار باز کند.

گل اول آلومینیوم توسط امیرمحمد هوشمند (دقیقه ۵+۴۵): ارسال از روی نقطه کرنر با ضربه سر دقیق هوشمند به گوشه دروازه همراه شد تا اختلاف کم‌تر شود.

گل چهارم تراکتور توسط رگی لوشکیا (دقیقه ۶۲): دوباره این مهدی هاشم‌نژاد بود که از گوشه وارد محوطه جریمه تیم آلومینیوم شد و توپ را برای لوشکیا فرستاد تا این بازیکن در موقعیت مناسب گل را به ثمر برساند.

ترکیب تراکتور:

یوهانسون، شجاع خلیل‌زاده‌، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، هالیلوویچ (اودیل خامروبکوف)، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی ترابی (رگی لوشکیا)، مهدی هاشم‌نژاد، محمد نادری (مهدی شیری)، دوماگوی دروژدگ، امیرحسین حسین‌زاده

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

ترکیب آلومینیوم:

محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری (رضا مرزبان)، امین جهان کهن، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن‌دوست، رحمان جعفری و عباس کهریزی

سرمربی: مجتبی حسینی