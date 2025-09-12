جیمی جامپ استقلال با تکل متوقف شد!

در حالی که حدود ۳۰ دقیقه به آغاز بازی امروز (جمعه، ۲۱ شهریور) دو تیم همنام استقلالی در ورزشگاه شهدای فولاد باقی مانده است، هواداران دو تیم در هوای گرم اهواز از این دیدار بخوبی استقبال کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، هواداران فولاد که فردا (شنبه، ۲۲ شهریور) تیم‌شان در تهران با پرسپولیس بازی دارد، امروز در اهواز با در دست داشتن پرچم فولاد و با شعار اتحاد خوزستانی به حمایت استقلال خوزستان آمده‌اند.

هواداران استقلال تهران هم با سردادن شعار «خوزستان آبیته» و تشویق استقلال خوزستان فضای جالبی در ورزشگاه ایجاد کرده‌اند.

همچنین در حالی که هنوز بازی شروع نشده، یکی از هواداران استقلال تهران در نقش «جیمی جامپ» با سرعت زیاد وارد زمین شد که توسط یکی از افراد اجرایی درون زمین با تکل از پشت متوقف و به بیرون هدایت شد!

با ورود تیم استقلال تهران به زمین برای گرم کردن، روزبه چشمی بشدت از سوی هواداران این تیم تشویق شد.

تیم فوتبال استقلال خوزستان هم به مناسبت نود و هفتمین سالگرد بانک ملی از مالکان این باشگاه به صورت نمادین با پیراهن‌هایی با شماره ۹۷ وارد زمین شدند.

مانند تمام بازی‌های استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه فولاد، جایگاه خبرنگاران مملو از افراد متفرقه است. موضوعی که کار خبرنگاران را سخت کرده است.