چهار نفر برای نجات یک گوسفند جان باختند

تلاش برای نجات یک گوسفند به یک فاجعه انسانی منجر شد و خانواده‌ای را داغدار ساخت.
کد خبر: ۱۳۲۸۰۰۳
| |
825 بازدید
چهار نفر برای نجات یک گوسفند جان باختند

در یکی از روستاهای استان گرگان، ۴ نفر هنگام تلاش برای نجات یک گوسفند، جان خود را از دست دادند.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا،  در روستای ایمر توره ملا (جاده گنبد به آق‌قلا)یک گوسفند به‌طور اتفاقی در چاه بتنی سقوط کرد. چوپان برای نجات حیوان وارد چاه شد، اما بر اثر استنشاق گاز سمی داخل چاه، جان خود را از دست داد.

پس از این حادثه، پدر خانواده و دو فرزند وی به نوبت وارد چاه شدند تا به او کمک کنند، اما متأسفانه هر سه نیز فوت کردند. این حادثه در حالی رخ داد که تلاش برای نجات حیوان به یک فاجعه انسانی منجر شد و خانواده‌ای چهار نفره را داغدار ساخت.

مسئولان محلی و امدادگران برای بررسی علت دقیق حادثه و ایمنی چاه‌های روستایی ورود کرده‌اند.

 

