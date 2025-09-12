چهار نفر برای نجات یک گوسفند جان باختند

در یکی از روستاهای استان گرگان، ۴ نفر هنگام تلاش برای نجات یک گوسفند، جان خود را از دست دادند.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، در روستای ایمر توره ملا (جاده گنبد به آق‌قلا)یک گوسفند به‌طور اتفاقی در چاه بتنی سقوط کرد. چوپان برای نجات حیوان وارد چاه شد، اما بر اثر استنشاق گاز سمی داخل چاه، جان خود را از دست داد.

پس از این حادثه، پدر خانواده و دو فرزند وی به نوبت وارد چاه شدند تا به او کمک کنند، اما متأسفانه هر سه نیز فوت کردند. این حادثه در حالی رخ داد که تلاش برای نجات حیوان به یک فاجعه انسانی منجر شد و خانواده‌ای چهار نفره را داغدار ساخت.

مسئولان محلی و امدادگران برای بررسی علت دقیق حادثه و ایمنی چاه‌های روستایی ورود کرده‌اند.