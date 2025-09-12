En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رقبای آزادکاران ایران در رقابت های قهرمانی جهان

آزادکاران ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان رقبای خود را شناختند.
کد خبر: ۱۳۲۷۹۹۶
| |
512 بازدید
رقبای آزادکاران ایران در رقابت های قهرمانی جهان

مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب پایتخت کرواسی برگزار شد و ۱۰ آزادکار ایران در این رقابت ها حریفان خود را شناختند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در وزن ۵۷ کیلوگرم، علی مومنی در دور نخست به مصاف نماینده سوییس می رود و در صورت برتری با برنده مبارزه کشتی گیران آلمان و مکزیک مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۶۱ کیلوگرم، احمد محمدنژاد جوان در دور نخست با کشتی گیر اکوادور مبارزه می کند و در صورت برتری با نوروزاف از آذربایجان مصاف خواهد کرد. آباکاروف در سمت جدول جوان قرار دارد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد خلیلی در دور نخست به مصاف حریف خود از قرقیزستان می رود و در صورت برتری با برنده مبارزه وود از آمریکا و کشتی گیر مولداوی مصاف خواهد کرد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در دور نخست با کشتی گیر آدربایجان مصاف می کند و در صورت برتری به مصاف برنده باهاما و کیپ تاون مصاف خواهد کرد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، یونس امامی در دور نخست به مصاف کشتی گیر ارمنستان می رود و در صورت برتری با برنده برزیل و ترکیه مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی در دور نخست استراحت دارد سپس به مصاف برنده مبارزه پدرتریکو و هند می رود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسم پور در دور نخست با کشتی گیر قرقیزستان مبارزه می کند و سپس با برنده چین و مغولستان مصاف خواهد کرد. والنسیا آمریکا و کادیف روسیه در سمت جدول قاسمپور قرار دارند.
در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور در دور نخست استراحت دارد سپس به مصاف برنده مبارزه بلغارستان و روسیه می رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در دور نخست با حریف خود از مغولستان مبارزه می کند و در صورت برتری در دور بعد به مصاف برنده بلغارستان و مولداوی می رود. آذرپیرا در صورت شکست رقبای خود در نیمه نهایی به مصاف احمد تاج الدین اف قهرمان جهان و المپیک از بحرین می رود.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع در دور نخستاستراحت دارد سپس به مصاف برنده مبارزه پورتریکو و مولداوی می رود. کشتی گیران روسیه و آمریکا در سمت جدول زارع قرار دارند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
رقابت‌های کشتی آزاد آزادکار ایران کامران قاسمپور خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کامران قاسم‌پور: برای کشتی در ۸۶کیلوی المپیک آماده‌ام
بازگشت سریع گلادیاتور به اردوی تیم ملی بعداز جراحی
جراحی عجیب کامران قاسمپور در سال المپیک
کامران قاسم پور به مدال طلا رسید
شکست 3کشتی گیر ایرانی مقابل این آمریکایی قلدر
افشای کتک‌کاری حسن یزدانی و کامران قاسمپور!
تیمی که یزدانی و قاسمپور را باهم خرید
اخراج زارع از اردوی تیم ملی بعداز درگیری با قاسمپور
گریه‌های تلخ اطری بعد از باخت در رده‌بندی
قاسمپور از بیشکک جا ماند، به مجارستان هم نمی‌رود
بدبیاری در تیم ملی کشتی: کامران قاسم‌پور و یزدانی مصدوم شدند
انتخابی ۳وزن کشتی ایران: قاسمپور و گلیج در جهانی
شوک تازه: کامران قاسم‌پور دوباره مصدوم شد
سقوط یزدانی و قاسمپور از صدر رنکینگ کشتی جهان
حسن یزدانی و قاسمپور طلایی شدند، ایران قهرمان قاره شد
غرش یزدانی و قاسمپور در جام باشگاه‌های جهان
پارگی ۹۰درصد کشاله قاسمپور؛ سومین طلای دنیا در ابهام
واکنش حسن یزدانی به شکست قاسمپور و تصاحب دوبنده المپیک
آسیایی هانگژو: کامران قاسمپور به پرواز نرسید
سه انتخابی مهم کشتی آزاد؛ انصراف کریمی از جهانی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZTI
tabnak.ir/005ZTI