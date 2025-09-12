En
استوری بیرانوند برای زنان هوادار تراکتور +عکس

علیرضا بیرانوند با انتشار استوری در اینستاگرام، از حضور و حمایت پرشور زنان تراکتور قدردانی کرد و این روز را روز زنان تبریزی نامید.
کد خبر: ۱۳۲۷۹۸۱
| |
673 بازدید

استوری بیرانوند برای زنان هوادار تراکتور +عکس

علیرضا بیرانوند در استوری اینستاگرام خود از حمایت بی‌دریغ تماشاگران زن تراکتور قدردانی کرد و این روز را "روز زنان تبریزی" نامید. او همچنین ابراز امیدواری کرد که حضور زنان هوادار تراکتور به اولین برد تیم در فصل جاری منجر شود.

به گزارش تابناک؛ علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم پرسپولیس، در استوری اینستاگرام خود از تماشاگران زن تراکتور تقدیر کرد و نوشت: "میدونم همه عاشقان تراکتور چه مرد، چه زن، چه پیر و چه جوون در هر نقطه ای که باشن انرژی خودشون رو همیشه برای تیم محبوبشون میفرستن. با این حال امروز روز بانوان عزیز تبریزی است که برای حمایت از تیم به ورزشگاه میرن. دمتون گرم که انقد با محبت بامحبت هستین و امیدوارم حضور و تشویق های شما عزیزان با اولین برد فصل برامون همراه بشه. "


استوری بیرانوند برای زنان هوادار تراکتور +عکس 

