استوری بیرانوند برای زنان هوادار تراکتور +عکس 

به گزارش تابناک؛ علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم پرسپولیس، در استوری اینستاگرام خود از تماشاگران زن تراکتور تقدیر کرد و نوشت: "میدونم همه عاشقان تراکتور چه مرد، چه زن، چه پیر و چه جوون در هر نقطه ای که باشن انرژی خودشون رو همیشه برای تیم محبوبشون میفرستن. با این حال امروز روز بانوان عزیز تبریزی است که برای حمایت از تیم به ورزشگاه میرن. دمتون گرم که انقد با محبت بامحبت هستین و امیدوارم حضور و تشویق های شما عزیزان با اولین برد فصل برامون همراه بشه. "



