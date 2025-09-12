En
خبر مهم: امضای معاهده امنیتی بین آمریکا و قطر!

آکسیوس اعلام کرد نخست وزیر قطر با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و معاون وی و «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا در نیویورک دیدار خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۲۷۹۸۰
| |
760 بازدید
خبر مهم: امضای معاهده امنیتی بین آمریکا و قطر!

نخست‌وزیر قطر برای دیدار با مسئولان ارشد آمریکایی و صحبت درباره تحولات غزه و حمله رژیم صهیونیستی به دوحه، به واشنگتن سفر کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «محمد بن عبدالرحمان آل ثانی» نخست وزیر قطر امروز جمعه با مسئولان ارشد آمریکایی دیدار و با آن‌ها درباره تحولات نوار غزه و آخرین تحولات مذاکرات آتش‌بس و تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به قطر صحبت خواهد کرد.
 
طبق گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که «مارکو روبیو» وزیر خارجه این کشور امروز با «محمد عبدالرحمن آل ثانی» دیدار خواهد کرد.

همچنین سایت آکسیوس گزارش داد هدف از این سفر امضای معاهده امنیتی جدید بعد از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه است.

این سایت اعلام کرد نخست وزیر قطر با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و معاون وی و «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا در نیویورک دیدار خواهد کرد.

این سفر بعد از آن صورت می‌گیرد که اخیرا رژیم صهیونیستی مقر هیئت مذاکره کننده حماس در دوحه را هدف قرار داد اما این حمله ناکام ماند.

 

