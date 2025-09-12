رسانه صهیونیستی نوشته یک کانال تلگرامی با انتشار ادعای ساختگی درباره شلیک موشک از ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی، موجب جنجال رسانه‌ای در اسرائیل شد؛ ادعایی که اندکی بعد توسط مدیر همان کانال تکذیب شد.

کانال تلگرامی «میدل ایست اسپکتیتور» روز یکشنبه پیامی منتشر کرد و مدعی شد منابعی در ایران از یک حمله قریب‌الوقوع موشکی علیه رژیم صهیونیستی خبر داده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این ادعا به سرعت توسط چند رسانه عبری‌زبان بدون راستی‌آزمایی بازنشر شد و موجی از نگرانی و هشدار در فضای رسانه‌ای رژیم صهیونیستی ایجاد کرد.

طبق گزارش جروزالم‌پست، اندکی بعد، مدیر این کانال در پیامی تصریح کرد که گزارش منتشرشده ساختگی بوده است.

او نوشت: «باید اعتراف کنم خبر مربوط به پرتاب موشک از ایران را برای سنجش واکنش اسرائیل جعل کردم و واکنش شتاب‌زده رسانه‌های عبری برایم خنده‌دار بود.» وی افزود: «سه رسانه مختلف بلافاصله این خبر را بدون بررسی منتشر کردند و حتی موضوع گشودن پناهگاه‌ها را مطرح ساختند.»

این کانال سپس تأکید کرد که در ادامه تلاش خواهد شد اخبار تنها پس از بررسی و اطمینان از صحت منتشر شود.

در پی این جنجال، منابع دیپلماتیک صهیونیست نیز گزارش مذکور را تکذیب کرده و اعلام کردند هیچ تهدیدی در این زمینه شناسایی نشده است.