سردار آزمون: خداحافظ دختر خوشگلم

سردار آزمون ، متولد 11 دی 1373 در گنبد کاووس، از کودکی عاشق فوتبال بود و در 9 سالگی وارد این ورزش شد. او در 17 سالگی با پیوستن به روبین کازان روسیه، به یکی از جوان‌ترین لژیونرها تبدیل شد.

سردار آزمون ، متولد 11 دی 1373 در گنبد کاووس، از کودکی عاشق فوتبال بود و در 9 سالگی وارد این ورزش شد. او در 17 سالگی با پیوستن به روبین کازان روسیه، به یکی از جوان‌ترین لژیونرها تبدیل شد. هرچند تحصیلاتش در رشته مدیریت ورزشی در دانشگاهی در روسیه ناتمام ماند، اما موفقیت‌هایش در مستطیل سبز ادامه یافت. آزمون که اکنون متأهل است، همواره به دلیل زندگی شخصی و حرفه‌ای‌اش مورد توجه رسانه‌ها بوده است.

به گزارش تابناک؛ سردار آزمون، ستاره فوتبال، با انتشار استوری غم‌انگیزی در اینستاگرام، خبر از دست دادن اسب محبوبش، «میس نوا»، را اعلام کرد. این اسب که نامی مشابه با دختر سردار داشت، یکی از عزیزترین موجودات برای این بازیکن بود. آزمون که علاقه وافری به اسب‌ها و ورزش سوارکاری داشت، در این استوری با قلبی شکسته نوشت: «خداحافظ دختر خوشگلم، همیشه به یادت می‌مونم ».