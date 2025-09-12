En
علی لاریجانی: گروسی صلاحیت مدیرکلی آژانس را ندارد

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: مدیریت کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضعیف و مخرب است و گویا چک سفید به آمریکا و دشمنان ایران داده و در عمل نقش آتش‌بیار معرکه را ایفا می‌کند.
علی لاریجانی: گروسی صلاحیت مدیرکلی آژانس را ندارد

علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگو با دفتر حفظ و نشر رهبری راجع به وضعیت فعلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: من تا جایی که اطلاع دارم، هیچ‌وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چنین وضعیت مخرب و ضعیفی نبوده است. در دوران آقای البرادعی و حتی پس از او، هرچند آژانس تحت سلطه غرب عمل می‌کرد، اما دست‌کم اندکی عقلانیت و رعایت مناسبات بین‌المللی وجود داشت. اما مدیریت کنونی گویا چک سفید به آمریکا و دشمنان ایران داده و در عمل نقش آتش‌بیار معرکه را ایفا می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی بیان کرد: خجالت‌آور است که در مقررات پادمان آمده آژانس باید از کشورهای عضو دفاع کند؛ اما در عمل نه تنها اقدامی نکرده، بلکه حتی در بزنگاه‌ها حاضر نشده جلسه‌ای فوری در شورای حکام تشکیل دهد یا موضوع را به شورای امنیت ببرد. آن‌قدر منفعل بوده که حتی یک محکومیت ساده هم صادر نکرده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: شخصی با چنین عملکردی اصلاً در حد و اندازه مدیرکلی آژانس نیست. حتی آقای البرادعی با همه فشارهای بین‌المللی، دست‌کم شأن و حیثیت حرفه‌ای این مرکز را تا حدودی حفظ می‌کرد. اما امروز آژانس به جایی رسیده که در برابر بمباران مراکز هسته‌ای ما نیز سکوت کرده و حتی یک بیانیه محکومیت صادر نکرد. این واقعاً نهایت فضاحت است.

 

علی لاریجانی گروسی آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر فوری مراکز هسته ای
