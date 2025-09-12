En
ادعای جنجالی رسانه‌های عبری درباره هکرهای ایرانی

گزارش‌ها حاکی است ده‌ها بازیگر این مدارک را ارسال کرده و سپس پاسخ‌هایی تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند که این اقدام را به ایران نسبت داده است.
ادعای جنجالی رسانه‌های عبری درباره هکرهای ایرانی

رسانه‌های عبری از فریب خوردن ده‌ها بازیگر صهیونیست در جریان یک حمله فیشینگ خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رسانه‌های عبری امروز (جمعه) گزارش دادند که ده‌ها بازیگر اسرائیلی در یک حمله فیشینگ که ادعا می‌شود از سوی ایران هدایت شده، هدف قرار گرفته‌اند.


بر اساس بیانیه‌ای که به نقل از اداره امنیت سایبری رژیم صهیونیستی منتشر شده، تعدادی از بازیگران صهیونیست یک ایمیل دریافت کرده‌اند که مدعی بود مربوط به انتخاب بازیگر برای فیلمی جدید از سوی یک کارگردان مشهور است. در این ایمیل از هنرمندان خواسته شده بود علاوه بر ارسال ویدئوهای تست بازیگری، مدارک شخصی همچون کارت شناسایی، گذرنامه و نشانی خود را ارائه کنند.

گزارش‌ها حاکی است ده‌ها بازیگر این مدارک را ارسال کرده و سپس پاسخ‌هایی تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند که این اقدام را به ایران نسبت داده است.

رژیم صهیونیستی توصیه کرده بازیگرانی که در این ماجرا گرفتار شده‌اند مدارک هویتی خود را تعویض کرده و موضوع را به نهادهای دولتی اطلاع دهند.

 

