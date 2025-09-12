۲۱/شهريور/۱۴۰۴
Friday 12 September 2025
۱۴:۳۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
735
735
بازدید
پ
پوستر باشگاه استقلال برای بازی مقابل استقلال خوزستان
کد خبر:
۱۳۲۷۹۶۱
تاریخ انتشار:
۲۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۰
12 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۷۹۶۱
|
۲۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۰
12 September 2025
|
735
بازدید
735
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
باشگاه استقلل
پوستر
بازی
فوتبال
استقلال خوزستان
خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیقتر میکند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمههای تخت جمشید/۱۳۶۱
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پوستر معنادار استقلال برای دیدار با هم نامش
پوستر عجیب آلومینیوم برای شمس آذر!
پوستر استقلال برای دربی ۱۰۵
پوستر باشگاه پرسپولیس برای دیدار مقابل تراکتور
پرسپولیس برای الهلال دندان تیز کرد
پوستر باشگاه استقلال برای بازی مقابل فولاد
پوستر جذاب AFC برای بازی تراکتور
پوسترهای توهینآمیز التعاون بعد از شکست تراکتور
هشدار پورموسوی: نهایت دو هفته دیگر تحمل میکنم!
پوستر جذاب ملوان برای فینال جام حذفی
کریخوانی پرسپولیس برای دربی ۱۰۵؛ پوستر خاطرهها
پوستر تراکتور برای بازی استقلال خوزستان
پوستر زیبای نساجی برای بازی آلومینیوم
پوستر پرسپولیس برای بازی امروز با تِم حادثه بندر رجایی
پوستر باشگاه پرسپولیس برای دیدار با استقلال
کری خوانی نساجی برای استقلال
پوستر باشگاه استقلال برای دیدار مقابل الریان قطر
پوستر جدید باشگاه اینتر با عکس مهدی طارمی
پوستر جالب باشگاه گلگهر برای دیدار با تراکتور
ظاهر جدید علی کریمی با ریش سفید! + عکس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
علی لاریجانی: گروسی صلاحیت مدیرکلی آژانس را ندارد
۱۰ فیلم از بهترین فیلمهای سیدنی سویینی
پوستر باشگاه استقلال برای بازی مقابل استقلال خوزستان
ادعای جنجالی رسانههای عبری درباره هکرهای ایرانی
قیمت سکه و طلا امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۴
دلار و یورو بازار را متعجب کردند+قیمت ها
پزشکیان به اجلاس اضطراری دوحه میرود
دیدار شهید شادمانی با فیلسوف سرشناس روسیه
اعلام شرایط جدید خرید طلا+جزییات
سورپرایز خورشیدی: گرما ۶ برابر بیشتر از پیشبینیها!
اعلام زمان پایان مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد
قیمت واقعی برنج ایرانی اعلام شد
دوحه: حق مشروع برای پاسخ به اسرائیل برای ما محفوظ است
پیام طارمی پس از رکورد: همه به عشق ایران
ظریف: چاره غرب آسیا، انتخاب بین تجاوز یا همکاری است
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمیکنند
عراقچی محل اورانیومهای ایران را اعلام کرد
پشت صحنه آهنگ خواندن جناب خان را ببینید
پسر گوگوش: جانم را مدیون حجازی و روشن هستم
تصاویر تک تیراندازی که چارلی کرک را ترور کرد
حال و روز یهودیان در ایران بعد از جنگ ۱۲روزه اسرائیل
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
همخوانی مردم با ترانه معین در کنسرت خیابانی راغب
ویدیوهای جنجالی چارلی کرک درباره ایران و مهاجران ایرانی
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمیگذاریم!
(۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
(۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
(۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!
(۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
(۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمیکنند
(۷۹ نظر)
حزب الله سلاحهایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!
(۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگندههای ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند
(۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!
(۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!
(۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟
(۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
(۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینهاش را دادهایم!
(۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
(۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!
(۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZSj
tabnak.ir/005ZSj
کپی شد