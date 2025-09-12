قیمت واقعی برنج ایرانی اعلام شد

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: برنج های وارداتی از ۱۵ شهریورماه باید در سامانه بازارگاه بارگزاری می شدند که هنوز این سامانه به طور کامل اجرایی نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان: به گفته وی، با توجه به افزایش تقاضا نسبت به عرضه، قیمت برنج روند افزایشی داشته است به طوریکه بنکداری ها برنج پرمحصول ۲۲۰ هزارتومان و هاشمی ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزارتومان خریداری می کنند که با احتساب ۱۵ درصد سود باید بدست مصرف کننده برسد.

کنگری ادامه داد: با توزیع برنج وارداتی از طریق سامانه بازارگاه انتظار می رود که بازار به تعادل برسد و همواره از قاچاق برنج جلوگیری می شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه مشکلی در تامین و عرضه روغن نداریم، افزود: مشکل اصلی در بحث روغن حاشیه سود آن است به طوریکه در بحث روغن صنف و صنعت ۱۶ کیلویی بالاتر از قیمت به بنکداران عرضه می شود که باید اصلاح شود.

وی با اشاره به علل نوسان قیمت حبوبات در بازار گفت: با توجه به روند افزایش قیمت ارز، نرخ حبوبات دچار نوسان شد و به رغم آنکه به ثبات رسیده بود، مجدد ۱۰ درصد اقلام وارداتی نظیر عدس و لوبیا چیتی افزایش یافته است.