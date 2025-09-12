دومین اکران مردمی فیلم سینمایی «ناتورِ دشت» با حضور هادی حجازیفر، شبنم قربانی از بازیگران فیلم، محمدرضا خردمندان کارگردان و هنرمندانی از جمله رها خدایاری، امیرحسین هاشمی و اشکان دلاوری شب گذشته ۱۸ شهریور در پردیس سینمایی باغ کتاب برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ پیش از نمایش فیلم، شبنم قربانی بازیگر در سخنانی کوتاه ضمن خیر مقدم به مهمانان گفت: «خوشحالم کنار شما هستم و «ناتورِ دشت» را برای تماشا انتخاب کردید. امیدوارم از تماشای آن لذت ببرید.»
سپس هادی حجازیفر دیگر بازیگر این اثر اظهار کرد: «فارغ از این که شما چهقدر با فیلم ارتباط برقرار میکنید، باید بگویم که ما یعنی همه عوامل پروژه تمام توان خود را برای «ناتورِ دشت» گذاشتیم و کمفروشی نکردیم. از شما ممنونم که در کنار آثار کمدی و دیگر فیلمهای اجتماعی از «ناتورِ دشت» حمایت میکنید. امیدوارم اگر فیلم را دوست داشتید آن را تبلیغ کنید.»
محمدرضا خردمندان کارگردان فیلم هم عنوان کرد: «ممنونم که یک فیلم اجتماعی را برای دیدن انتخاب کردید و خوشحالم کنار شما هستم. من عادتی دارم که اگر فیلمی را دوست داشتم، بلیت آن را برای رفیقم بخرم که او هم مثل من از تماشای اثر لذت ببرد. امیدوارم شما هم این چنین «ناتورِ دشت» را تبلیغ کنید. حمایت شما از سینمای اجتماعی حمایت از آگاهسازی جامعه است.»
«ناتورِ دشت»، محصول سازمان سینمایی سوره، به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیهکنندگی مهدی فرجی از ۱۲ شهریور روی پرده سینماها رفته و مورد استقبال مخاطبان سینمای اجتماعی قرار گرفته است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید