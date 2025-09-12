En
اعلام شرایط جدید خرید طلا+جزییات

صد و بیست و پنجمین دوره حراج مرکز مبادله ایران در روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.
اعلام شرایط جدید خرید طلا+جزییات

صد و بیست و پنجمین دوره حراج مرکز مبادله ایران در روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ مرکز مبادله ارز و طلای ایران، صد و بیست و پنجمین دوره حراج شمش طلای خود را روز یکشنبه، ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴، برگزار می‌کند. متقاضیان برای شرکت در این حراج ملزم به واریز وجه‌الضمان یک میلیارد تومانی به ازای هر قطعه شمش هستند.

متقاضیان تا ساعت ۲۴ روز شنبه (۲۲ شهریورماه) مهلت دارند وجه‌الضمان را واریز کنند. هر قطعه شمش طلای عرضه‌شده در این حراج، یک کیلوگرم وزن و حداقل عیار ۹۹۵ در هزار دارد. معاملات به روش حضوری و نقدی انجام می‌شود.

شرایط و ضوابط خریداران

طبق شیوه نامه شماره ۷ مورخ ۳ خردادماه ۱۴۰۴، «فروشندگان عمده شمش طلا»، «تولیدکننده و سازنده فعال مصنوعات طلا» و «خرده فروشان طلای آبشده» مجاز به خرید شمش طلا در مرکز مبادله ایران هستند. متقاضیان باید دارای پروانه کسب مجاز و معتبر باشند. پروانه کسب متقاضیان خرید که توسط اتحادیه‌های طلا و جواهر صادر می‌شوند، باید در درگاه ملی مجوزها ثبت و قابل استعلام باشند.

شایان ذکر است، علاوه بر متقاضیان حوزه صنعت طلا، بانک عامل نیز با تایید بانک مرکزی می‌تواند در حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران خرید انجام دهد. بانک عامل نیز می‌تواند هر بانکی باشد؛ اما باید دارای مجوز و تاییدیه بانک مرکزی جهت شرکت در حراج شمش طلا باشد. البته باید اشاره داشت که هر بانک که دارای مجوز از بانک مرکزی است، باید برای هر جلسه حراج، مجوز لازم برای آن حراج و در تعداد معین و مشخص را اخذ کند و اینگونه نیست که در هر حراج که شرکت کند بتواند به هر تعداد که بخواهد شمش طلا خریداری کند.

متقاضی خرید شمش طلا جهت شرکت در حراج باید مدارک لازم را به مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارائه دهد. این مدارک شامل «اصل نامه درخواست شرکت در حراج ) منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir فرم شماره ۱۱ و ۱۲، («اصل کارت ملی»، «اصل پروانه کسب صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور»، «اصل فیش بانکی واریز وجه الضمان»، «اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و « آخرین آگهی روزنامه رسمی(ویژه اشخاص حقوقی)» است.

انواع حراج و سقف خرید

حراج حضوری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به دو شیوه حراج خرد و حراج عمده صورت می‌گیرد. متقاضیان خرید (سه گروه اول به غیر از بانک عامل) می‌توانند در حراج خرد حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش طلای یک کیلوگرمی خرید کند؛ سقف خرید خرد در هر هفته تقویمی، صرفا پنج قطعه شمش طلای استاندارد خواهد بود.

این گروه‌ها در حراج عمده نیز مجاز به خرید حداقل یک و حداکثر چهار بسته شمش طلای استاندارد است؛ هر بسته شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران حاوی پنج قطعه شمش یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار است. گفتنی است، سقف خرید عمده در هر هفته تقویمی صرفا ۲۰ قطعه شمش طلای استاندارد است.طبق دستورالعمل و شیوه‌نامه مرکز مبادله ایران، به ازای هر هفته تقویمی، هر خریدار می‌تواند تا سقف ۲۵ قطعه شمش طلا از مرکز خریداری کند که ۲۰ قطعه آن در تالار عمده معاملات شامل چهار بسته پنج عددی و در حراج خرد شامل پنج قطعه (۵ خرید یک عددی) است. شایان ذکر است، بانک مرکزی سقف خرید شمش طلا را برای بانک‌های عامل،مشخص می‌کند و این سقف در حراج ممکن است تغییر کند.

کارمزد و قیمت پایه

کارمزد حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران به ازای هر طرف شرکت کننده در حراج، دو در هزار(۰,۲ درصد) ارزش معامله است.حداقل قیمت پیشنهادی توسط متقاضی عرضه در روز حراج در فرم «درخواست متقاضی عرضه شمش طلای استاندارد نسبت به شرکت در جلسه حراج حضوری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به هیات حراج اعلام می شود؛ این فرم توسط صاحبان امضاء مجاز شرکت تکمیل می‌شود.

روش معاملات

معاملات به روش حراج حضوری و به صورت نقد صورت می‌گیرد.

 

