قیمت ارز امروز ۲۱ شهریور

دلار و یورو بازار را متعجب کردند+قیمت ها

جدول آخرین قیمت دلار و یورو برای امروز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد.
دلار و یورو بازار را متعجب کردند+قیمت ها

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۲۱ شهریور - ۰۷:۱۴

ارز

قیمت (ریال)
دلار ۹۹۳,۰۰۰
یورو ۱,۱۶۴,۰۰۰
درهم امارات ۲۷۱,۴۵۰
پوند انگلیس ۱,۳۴۴,۶۰۰
لیر ترکیه ۲۴,۰۰۰
فرانک سوئیس ۱,۲۴۴,۵۰۰
یوان چین ۱۳۹,۵۰۰
ین ژاپن ۶۷۲,۹۲۰
وون کره جنوبی ۷۱۰
دلار کانادا ۷۱۴,۳۰۰
دلار استرالیا ۶۵۷,۴۰۰
دلار نیوزیلند ۵۸۹,۹۰۰
دلار سنگاپور ۷۶۹,۱۰۰
روپیه هند ۱۱,۲۴۰
روپیه پاکستان ۳,۵۱۶
دینار عراق ۷۶۸
لیر سوریه ۷۶
افغانی ۱۴,۶۳۰
کرون دانمارک ۱۵۵,۹۰۰
کرون سوئد ۱۰۶,۴۰۰
کرون نروژ ۱۰۰,۲۰۰
ریال عربستان ۲۶۴,۹۷۰
ریال قطر ۲۸۲,۵۰۰
ریال عمان ۲,۵۷۹,۱۰۰
دینار کویت ۳,۲۵۶,۶۰۰
دینار بحرین ۲,۶۳۳,۸۰۰
رینگیت مالزی ۲۳۵,۳۰۰
بات تایلند ۳۱,۲۸۰
دلار هنگ کنگ ۱۲۷,۵۰۰
روبل روسیه ۱۱,۶۸۰
منات آذربایجان ۵۸۱,۰۰۰
درام ارمنستان ۲,۵۹۰
لاری گرجستان ۳۶۵,۴۰۰
سوم قرقیزستان ۱۱,۳۵۰
سامانی تاجیکستان ۱۰۵,۹۰۰
منات ترکمنستان ۲۸۲,۵۰۰
 

