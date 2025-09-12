۲۱/شهريور/۱۴۰۴
Friday 12 September 2025
۰۹:۴۵
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
بین الملل
»
خاورمیانه
بازدید
3
3
بازدید
پ
آسمان غزه درپی حملات شبانه اسرائیل
کد خبر:
۱۳۲۷۹۳۶
تاریخ انتشار:
۲۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۵
12 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۷۹۳۶
|
۲۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۵
12 September 2025
|
3
بازدید
3
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
آسمان غزه
غزه
حملات اسرائیل
رژیم صهیونیستی
خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیقتر میکند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمههای تخت جمشید/۱۳۶۱
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درخواست وقیحانه بن گویر برای نوار غزه
اعتراف روزنامه صهیونیستی به ویتنام شدن غزه
اسرائیل سرانجام به خواسته جنبش حماس تن داد
گانتس: دولت نتانیاهو باید برود
نا امیدی سربازان ارتش صهیونیستی از ادامه جنگ غزه
مهمترین موارد نقض توافق آتشبس غزه توسط رژیم صهیونی
هشدار صدراعظم آلمان به نتانیاهو
جزئیات پیشنهاد جدید برای آتشبس در غزه
مراکز توزیع کمک در غزه یا دامهای مرگ
بنیامین نتانیاهو به نوار غزه رفت!
رئیس جدید ارتش صهیونیستی: امسال، سال جنگ خواهد بود
ترامپ جنگ غزه را «وحشیانه» خواند
بیش از ۶۱ هزار نفر قربانی نسلکُشی در غزه
«شب قدر»؛ شب دعا برای پیروزی مظلومین
پیشنهادی جدید برای آتشبس در غزه
طرح عجیب رژیم صهیونیستی درباره غزه
واکنش مقامات اروپایی به توافق آتشبس در غزه
معاون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برکنار شد
نشست رهبران ارشد حزبالله توسط اسرائیل هدف قرار گرفت
لبنان: بیش از ۸۰۰ تن شهید شدهاند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
تصویر لحظه فرار مظنون ترور چارلی کرک
قیمت نجومی کیف جدید بالنسیاگا و واکنش فضای مجازی
استاد پیشکسوت دفنوازی کردستان درگذشت
مهاجم سابق پرسپولیس به کدام تیم پیوست؟
روزهای بسیار خنکی در راه است
عبدولی: علیرضا جنگجوست؛ هر ۱۰ نفر تیم ملی میتوانند طلا بگیرند/ امیدوارم دبیر ما را حلال کند!
وزیر جنگ اسرائیل در دام هکرهای ترک
آیا قطر همچنان به ساز آمریکا خواهد رقصید؟/ حمله اسرائیل به فعالترین میانجی خلیج فارس
ایروانی: رژیم صهیونیستی تهدید صلح جهانی است
رکورد تاریخی قیمت طلا/ پشت پرده افزایش تقاضا برای خرید چیست؟
معمای سردی که ریتم قلب را به هم میزند
شب ؛ آرمان گرشاسبی
خطر سکته قلبی با مصرف زیاد این مکملها
سوپرگل 60 متری بازیکن 19 ساله هوادار برابر آریو
اخراج آقای بازیگر از دانشگاه به دلیل حرکت منشوری
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمیکنند
تصاویر تک تیراندازی که چارلی کرک را ترور کرد
پسر گوگوش: جانم را مدیون حجازی و روشن هستم
پشت صحنه آهنگ خواندن جناب خان را ببینید
حال و روز یهودیان در ایران بعد از جنگ ۱۲روزه اسرائیل
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
همخوانی مردم با ترانه معین در کنسرت خیابانی راغب
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
ویدیوهای جنجالی چارلی کرک درباره ایران و مهاجران ایرانی
طرح توافق 360 میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ غروب هستهای و طلوع نفتی
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمیگذاریم!
(۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
(۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
(۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!
(۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
(۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمیکنند
(۷۹ نظر)
حزب الله سلاحهایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!
(۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگندههای ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند
(۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!
(۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!
(۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟
(۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
(۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینهاش را دادهایم!
(۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
(۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!
(۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZSK
tabnak.ir/005ZSK
کپی شد