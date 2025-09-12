قیمت نجومی کیف جدید بالنسیاگا و واکنش فضای مجازی

بالنسیاگا، برند مشهور مد و لوکس، اخیراً کیف جدید خود را رونمایی کرده است که قیمت آن ۱۳۰۰ یورو، معادل حدود ۱۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ این کیف با طراحی منحصر به فرد و جزئیات دقیق، نمایانگر سبک خاص بالنسیاگا است و مانند همیشه توجه علاقه‌مندان مد و فشن را به خود جلب کرده است.

قیمت بالای کیف‌های لوکس معمولاً ناشی از مواد با کیفیت، طراحی خاص، محدودیت تولید و ارزش برند است. هرچند این مبلغ برای بسیاری از افراد نجومی به نظر می‌رسد، اما طرفداران مد و فشن، خرید این محصولات را سرمایه‌گذاری در سبک و کیفیت می‌دانند.

در فضای مجازی، این کیف جدید با واکنش‌های طنز کاربران نیز مواجه شده است. یکی از کاربران با مقایسه کیف گران‌قیمت بالنسیاگا با «کیسه زغال خودمان» به طنز و شوخی با قیمت نجومی آن پرداخته است. این نوع واکنش‌ها نشان می‌دهد که حتی در دنیای مد لوکس، کاربران و مخاطبان فضای مجازی نگاه خلاقانه و طنزآمیز خود را از دست نمی‌دهند.