مهاجم سابق پرسپولیس به کدام تیم پیوست؟

سردار دورسون مهاجم ترکیه‌ای سابق پرسپولیس به تیم کوجالی اسپور در سوپرلیگ ترکیه پیوست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او در پرسپولیس در ۱۴ بازی ۵ گل به ثمر رساند و یک فصل دیگر هم با این تیم قرارداد داشت ولی در هر صورت از جمع سرخ‌پوشان جدا و راهی لیگ فوتبال کشورش شد.

کوجالی اسپور فصل گذشته با قهرمانی در لیگ دسته اول ترکیه به سوپرلیگ صعود کرد و این فصل در بالاترین سطح باشگاهی ترکیه رقابت می‌کند.

کوجالی اسپور شروع خوبی در سوپرلیگ ترکیه نداشته و از ۴ بازی تنها یک امتیاز به دست آورده است و باید دید حضور دورسون مهاجم سابق پرسپولیس می تواند تحولی در این تیم ایجاد کند یا خیر.

