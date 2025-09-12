En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مهاجم سابق پرسپولیس به کدام تیم پیوست؟

سردار دورسون مهاجم ترکیه ای فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس به کوجالی‌اسپور ترکیه پیوست.
کد خبر: ۱۳۲۷۹۳۱
| |
616 بازدید
مهاجم سابق پرسپولیس به کدام تیم پیوست؟

سردار دورسون مهاجم ترکیه‌ای سابق پرسپولیس به تیم کوجالی اسپور در سوپرلیگ ترکیه پیوست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او در پرسپولیس در ۱۴ بازی ۵ گل به ثمر رساند و یک فصل دیگر هم با این تیم قرارداد داشت ولی در هر صورت از جمع سرخ‌پوشان جدا و راهی لیگ فوتبال کشورش شد.

کوجالی اسپور فصل گذشته با قهرمانی در لیگ دسته اول ترکیه به سوپرلیگ صعود کرد و این فصل در بالاترین سطح باشگاهی ترکیه رقابت می‌کند. 

کوجالی اسپور شروع خوبی در سوپرلیگ ترکیه نداشته و از ۴ بازی تنها یک امتیاز به دست آورده است و باید دید حضور دورسون مهاجم سابق پرسپولیس می تواند تحولی در این تیم ایجاد کند یا خیر.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهاجم سابق پرسپولیس سردار دورسون ترکیه پرسپولیس خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پست اینستاگرامی دورسون پس از ترک پرسپولیس
پرسپولیس یا سازمان لیگ؛ مقصر بند جدایی عجیب دورسون کیست؟
واکنش پرسپولیس به خبر جدایی دورسون
واکنش ستاره پرسپولیس به اتهام پرداخت رشوه
مهاجم پرسپولیس به کجا می رود؟!
شرایط متفاوت دورسون در پرسپولیس
دورسون دوباره ساز جدایی زد
سؤاستفاده بازیکنان خارجی از جنگ ۱۲ روزه!
نامه مهم مهاجم ترکیه‌ای به باشگاه پرسپولیس
نگرانی پرسپلیسی‌ها از حرف جنجالی دورسون
کارتال و دورسون از پرسپولیس می‌روند
پیوستن دورسون به اردوی پرسپولیس
دورسون و بیفوما در پرسپولیس می‌مانند
گزینه جانشینی دورسون در پرسپولیس کیست؟
اخبار منفی علیه سردار دورسون در ترکیه
جدایی دورسون تکذیب شد
حرکت عجیب بازیکن پرسپولیس پس از بازی با الهلال
سهمیه خارجی پرسپولیس سوخت!
ستاره پرسپولیس و پسرش کنار مورینیو + عکس
سردار در کیت قرمز پرسپولیس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
تصاویر تک تیراندازی که چارلی کرک را ترور کرد
پسر گوگوش: جانم را مدیون حجازی و روشن هستم
پشت صحنه آهنگ خواندن جناب خان را ببینید
حال و روز یهودیان در ایران بعد از جنگ ۱۲روزه اسرائیل
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
همخوانی مردم با ترانه معین در کنسرت خیابانی راغب
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
ویدیوهای جنجالی چارلی کرک درباره ایران و مهاجران ایرانی
طرح توافق 360 میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ غروب هسته‌ای و طلوع نفتی
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZSF
tabnak.ir/005ZSF