En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

روزهای بسیار خنکی در راه است

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: از امروز موج جدید بارش‌های پاییزی وارد کشور می‌شود و در شمال و شمال‌غرب باران، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۱۳۲۷۹۳۰
| |
667 بازدید
روزهای بسیار خنکی در راه است

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آب و هوای کشور گفت: امروز (جمعه، ۲۱ شهریور) در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز بارش‌ها ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: طی دو روز اخیر در نوار شمالی کشور ورزش باد و کاهش نسبی دما مورد انتظار است.

ضیائیان ادامه داد: از روز شنبه (۲۲ شهریور)، گستره بارش‌ها در شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و غرب مازندران پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: از روز یک‌شنبه (۲۳ شهریور) علاوه بر این مناطق، در دامنه‌های جنوبی البرز شامل استان‌های زنجان، قزوین و البرز نیز افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: در پنج روز آینده، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، جنوب سیستان‌وبلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب کرمان با افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق همراه می‌شود. در این مناطق وزش باد شدید نیز پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به وضعیت جوی شرق و شمال شرق کشور خاطرنشان کرد: در این نواحی و همچنین بخش‌هایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا ادامه دارد.

ضیائیان در پایان با اشاره به وضعیت هوای پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۲۱ شهریور) صاف است و در بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. بیشینه دمای تهران ۳۲ و کمینه آن ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هواشناسی سازمان هواشناسی بارش باران هوای خنک خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سامانه جدید بارشی وارد کشور می‌شود
هشدار هواشناسی: سامانه بارشی وارد شد
رگبار و رعد و برق در ۱۵ استان
تهرانی‌ها تا دوشنبه هوای خنک دارند
تشدید بارش در ۲۰ استان کشور
هواشناسی جمعه ۱۲ اردیبهشت؛ رگبار و رعد و برق در ۲۱ استان
آغاز روزهای سرد خرداد از امروز؛ چرا امسال برعکس سال گذشته است؟
هشدار هواشناسی به ۱۱ استان
بارش باران و رعد وبرق در بیش از ۴ استان‌ کشور
هوای خنک تر به تهران می آید
پیش بینی بارش برف و باران برای این استان ها
نفوذ توده هوای خنک به نوار شمالی کشور
آغاز رگبار و کاهش دما در ۹ استان از روز پنجشنبه
ورود سامانه بارشی به تهران از یکشنبه
فعالیت سامانه بارشی از امروز
بارش باران و برف در ۶ استان کشور
هواشناسی برف و باران برای امروز
رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید در کشور
پیش‌بینی کاهش دما در هفته آینده
مناطقی از کشور که امروز و فردا بارانی است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
تصاویر تک تیراندازی که چارلی کرک را ترور کرد
پسر گوگوش: جانم را مدیون حجازی و روشن هستم
پشت صحنه آهنگ خواندن جناب خان را ببینید
حال و روز یهودیان در ایران بعد از جنگ ۱۲روزه اسرائیل
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
همخوانی مردم با ترانه معین در کنسرت خیابانی راغب
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
ویدیوهای جنجالی چارلی کرک درباره ایران و مهاجران ایرانی
طرح توافق 360 میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ غروب هسته‌ای و طلوع نفتی
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZSE
tabnak.ir/005ZSE