روزهای بسیار خنکی در راه است

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آب و هوای کشور گفت: امروز (جمعه، ۲۱ شهریور) در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز بارشها ادامه دارد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: طی دو روز اخیر در نوار شمالی کشور ورزش باد و کاهش نسبی دما مورد انتظار است.
ضیائیان ادامه داد: از روز شنبه (۲۲ شهریور)، گستره بارشها در شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و غرب مازندران پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: از روز یکشنبه (۲۳ شهریور) علاوه بر این مناطق، در دامنههای جنوبی البرز شامل استانهای زنجان، قزوین و البرز نیز افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: در پنج روز آینده، بهویژه در ساعات بعدازظهر، جنوب سیستانوبلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب کرمان با افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق همراه میشود. در این مناطق وزش باد شدید نیز پیشبینی شده است.
وی با اشاره به وضعیت جوی شرق و شمال شرق کشور خاطرنشان کرد: در این نواحی و همچنین بخشهایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا ادامه دارد.
ضیائیان در پایان با اشاره به وضعیت هوای پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۲۱ شهریور) صاف است و در بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی میشود. بیشینه دمای تهران ۳۲ و کمینه آن ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.
