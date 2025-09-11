خبرهای غیررسمی درباره آرایش نظامی اسرائیل

بنیامین نتانیاهو در مراسمی در معالیه آدومیم گفت: باید به زودی اینجا را ترک کنم به دلیل چیزی که نمی‌توانم فاش کنم.

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ به دنبال ترک ناگهانی مراسمی از سوی نتانیاهو، گمانه‌زنی‌ها درباره شرایط غیرمعمول نظامی در منطقه بالا گرفته است.

در همین راستا برخی کانال‌های تلگرامی نوشته‌اند: گزارش‌ها از حالت آماده باش ناگهانی بسیار سطح بالا در سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل حکایت دارد.

همچنین هاآرتص گزارش داده است: به نیروی هوایی اسرائیل دستور آماده باش صادر شده است.

منابع عبری ادعا کردند که گزارش‌ها حاکی از تحرکات نظامی در اصفهان، خوزستان، ایلام و سمنان است و هم اکنون جنگنده‌های اسرائیل در آسمان عراق هستند.

براساس این ادعا، گزارش‌های اولیه از تحرکات گسترده هوایی ناشناس در خلیج فارس حکایت دارد.

با این حال کانال ۱۲ اسرائیل، رصد تحرکات نظامی در ایران را رد کرده است.

پیش از این گفته می‌شد ممکن است ایران و یمن عملیاتی مشترک علیه صهیونیست‌ها انجام دهند.

نتانیاهو تمام مقامات ارشد نظامی و امنیتی اسرائیل را به دلیل رویداد ناگهانی به اورشلیم فراخوانده است.

وی پس از انجام رایزنی‌ها در مقر کریا دقایقی پیش این مکان را ترک کرد.

لازم به توضیح است که این اخبار از کانال‌های غیر رسمی بدست آمده و خبرفوری مستقلا این خبر‌ها را رد یا تایید نمی‌کند.

تا این لحظه عمده‌ی موارد منتشر شده در بعضی از کانال‌های خبری به نقل از شبکه‌ی ۱۳ و ۱۴ رژیم و همینطور مواردی مانند تحرکات و یا حملات از سوی ایران جعلی و بدون منبع معتبر هستند

در مراسم در ماعاله آدومیم (Ma’ale Adumim)، نتانیاهو اعلام کرد: به‌زودی مجبورم به دلیلی که نمی‌توانم توضیح دهم، اینجا را ترک کنم؛ و همین موضوع باعث گمانه زنی‌های بسیاری شده است.

همزمان، نتانیاهو در آن مراسم به امضای توافق گسترش شهرک‌سازی در منطقه E۱ پرداخت و تأکید کرد که “هیچ‌گاه دولت فلسطینی وجود نخواهد داشت”.