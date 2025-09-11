En
مدیر اجرایی شیائومی جاسوس از آب درآمد

کمپانی Xiaomi یکی از مدیران ارشد بخش بازاریابی خود به اسم Thomas Wang را اخراج کرد. در یک بررسی داخلی مشخص شده بود که او در بخش حفاظت از اطلاعات محرمانه و منافع شرکت خلاف قانون شرکت عمل کرده است.
مدیر اجرایی شیائومی جاسوس از آب درآمد

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری «عصر خودرو»، توماس وانگ در جریان تحقیقات اعتراف کرد که اطلاعات حساس مالی و بیزنسی شرکت Xiaomi Auto را برای منافع شخصی با اشخاص خارج از شرکت به اشتراک گذاشته است.

توماس وانگ در سال ۲۰۱۶ توسط شیائومی استخدام شد و تا قبل از اخراج خود چندین سمت ارشد برعهده داشت که شامل موارد زیر هستند:. مدیرکل بازاریابی چین. مدیرکل برند Redmi. مدیرکل بخش بازاریابی Redmi. سخنگوی رسمی برند Redmi

او در جدول مدیریتی شرکت به عنوان یک مدیر میانی سطح ۲۱ طبقه بندی شده بود.

وانگ در میان طرفداران شیائومی فردی شناخته شده بود و در شبکه‌های اجتماعی چین حضور پررنگی داشت. همچنین حساب رسمی او در پلتفرم Weibo به اسم Wang Teng Thomas بیشتر از ۱.۷۸ میلیون فالوور داشت.

توماس وانگ در تاریخ ۸ سپتامبر یک متن رسمی منتشر و با اعتراف به اشتباه خود و عذرخواهی از مردم، اخراج خود را تایید کرد.

شیائومی تا به امروز جزئیات بیشتری درباره تحقیقات داخلی و اطلاعات منتقل شده توسط وانگ منتشر نکرده است.

